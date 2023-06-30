СМИ обвинили 'Банк Альянс' в невыполнении миллиардных обязательств перед 'Укрэнерго'

"Когда банк не выполняет банковские гарантии перед государственной компанией, НБУ не реагирует на нарушения, а суд не может принять окончательное решение из-за больничных и отпусков судей, встает вопрос, готова ли Украина к вступлению в ЕС и НАТО и действительно ли органы власти готовы выполнять свои полномочия и оправдывать ожидания мирового сообщества по реформированию и борьбе с коррупцией?"

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Об этом сообщает издание "УНН" со ссылкой на журналистское расследование на канале Апостроф ТВ.

Как пишет издание, история невыполнения банком "Альянс" банковских гарантий перед государственными учреждениями и компаниями насчитывает не один кейс.

"Так, еще в 2018 году банк "Альянс" выступил гарантом контракта на поставку топлива для Минобороны на сумму в 928 млн грн, что составило на тот момент около 37 млн долларов США. Когда компания-поставщик "Фидея" нарушила условия поставки, банк "Альянс" отказался от гарантийных обязательств перед Минобороны. В результате армия осталась без топлива и без денег. Сегодня одна из крупнейших энергетических компаний государства "Укрэнерго" уже больше года не может получить от банка "Альянс" долг на сумму почти 1,2 млрд грн.", -

"Осенью 2021 года компания ООО "Юнайтед Энерджи" заключила с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" договор на урегулирование небалансов электроэнергии. Фактически - докупала объемы потребленной энергии, которые оказались больше заказных, у поставщика. Гарантии под этот процесс предоставлял Банк Альянс на случай нарушения условий договора по расчетам с государственной компанией. Сумма банковской гарантии составила 1 млрд 850 млн (71 млн долл.). Первое письмо с запросом на выплату НЭК "Укрэнерго" направило 9 марта 2022 года, на погашение долга по гарантии на 560 миллионов гривен", - говорится в материале.

Автор публикации утверждает, что "Альянс" выплатил лишь 133 миллиона от указанной суммы и попросил продлить срок для компенсации со стороны "Юнайтед Энерджи", ведь вторжение России влияет на всех. Но на деле больше никаких средств оператор передачи энергии не увидел. Как будто по сигналу банк с пророссийским прошлым и компания с орбиты известного олигарха заявляют: денег не будет, потому что нарушены сроки подачи запроса, не так они поданы Укрэнерго. И вообще нормы расчета НКРЭКУ, по которым заключался договор – неправильны, а суммы долга – другие, надо перечислять. Таким образом в нескольких предложениях можно описать почти годовую борьбу государственного предприятия при национальном значении средства.

Киевский хозяйственный суд 15 декабря 2022 г. принял решение о взыскании 1 млрд 114 млн грн в пользу НЭК "Укрэнерго", ведь установил: сроки представления гарантийного требования к "Альянсу" - соблюдены, суммы начислены верно, гарантийный случай подтвержден.

"Однако и после решения суда руководство банка во главе с собственником Александром Сосисом исключительно с целью непроведения расчетов с государственной компанией подало апелляцию в тандеме с ООО Юнайтед Энерджи". Дело в Северном апелляционном суде умело затягивается как представителями банка Альянс, так и судьями – то отпуск, то больничный, за 5 месяцев суд так и не приступил к рассмотрению жалобы. При этом суд игнорирует законодательные нормы о том, что дело должно быть рассмотрено в течение 60 дней.

Сама судья Крапивна от общения с журналистами для предоставления комментариев по этой ситуации отказывается. И хотя служитель Фемиды имеет определенную репутацию и состояние, которое по разным оценкам превышает ее официальные доходы, сейчас Людмила Крапивна стала тем человеком, который мог бы принять взвешенное и законное решение, по взысканию в пользу одного из ключевых предприятий государственной энергетики около 1,2 млрд. грн (33 млн долл.), столь необходимых в военное время. Но почему дело не рассматривается, а решение не принимается – есть один ответ – в этом заинтересован именно Банк Альянс, который таким образом спасается от банкротства", – говорится в материале "УНН".

Автор отмечает, что общий долг банка "Альянс" по неуплаченным государственным компаниям гарантийным обязательством составляет 3,2 млрд грн. Кроме того, у банка "Альянс" большой долг перед НБУ, созданный в 2022 г. из-за полученных рекордных кредитов рефинансирования от национального регулятора. Только в сентябре 2022 года НБУ выделил банку "Альянс" кредит объемом 1,923 млрд грн. Спрашивается - куда пошли средства. Кроме того, по материалам журналистского расследования владелец финучреждения Александр Сосис и руководство банка Юлия Фролова и Павел Щербань уехали из Украины.

Когда суд вынесет окончательное решение в пользу "Укрэнерго", НБУ будет вынужден дать оценку платежеспособности банка "Альянс".