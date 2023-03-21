Силовики заблокировали деятельность крупнейшего налогоплательщика Сумщины – там заявили о давлении на бизнес

Сотрудники прокуратуры заблокировали работу сумского предприятия "Шервул", которое с начала полномасштабного вторжения частично перепрофилировало производство и отшивает спецформу для ВСУ и Нацгвардии. На производителя открыли производство якобы из-за неуплаты налогов.

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В компании со своей стороны такие действия назвали давлением на бизнес. Об этом говорится в расследовании "Стопкора", пишет УНИАН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пусть, может, спецслужбы разберутся в этой ситуации. Мы являемся поставщиками ВСУ и Нацгвардии. Может, это делают агенты России или шпионы?.." – заявил в комментарии "Стопкору" заместитель директора ООО "Шервул" Евгений Овсиенко.

Отмечается, что деятельность предприятия, которое является крупнейшим налогоплательщиком в Сумской области и фактически формирует областной и местный бюджеты, была заблокирована Генеральной прокуратурой. Основанием стали 100 миллионов гривен, которые предприятие получило на свои корпоративные счета из госбюджета в качестве налогового возмещения.

"Давление началось еще в ноябре-декабре 21-го года. Мне позвонил один знакомый и сказал, что из-за возмещения НДС на большую сумму у нас будут проблемы, если не решим этот вопрос..." – рассказал Овсиенко.

Топ-менеджер "Шервула" подчеркнул, что работает по законодательству и ничего решать не будет. По его словам, компанию безосновательно пытаются "привязать" к делу, которое с 2020-2021 годов вела в Киеве Генпрокуратура совместно с Нацполицией. В производстве фигурировали конвертационные центры и фирмы, занимавшиеся махинациями с обналичиванием – ни с одной из них "Шервул" не был связан.

Однако 22 декабря прошлого года в Печерский райсуд поступило ходатайство об аресте имущества фирмы в уголовном производстве от 29 сентября. Инициатором представления был прокурор Генпрокуратуры Игорь Черный. В январе 2023 г. все счета компании были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по инициативе прокурора Черного.

"Эта фамилия нам достаточно давно известна, потому что в 2019 году по представлению указанного прокурора на нас был осуществлен фактически рейдерский захват. Потому что были заблокированы все счета, в том числе и счета, с которых производилась выплата заработных плат всем работникам, уплачивались налоги... Я подчеркиваю, что схема не единичная, она работает в пользу карманов некоторых не совсем честных прокуроров, здесь четко все прослеживается, сначала блокируется деятельность предприятия, а уже потом пытаются, скажем так, "решить" этот вопрос, и предлагают не совсем законные методы", – отметил адвокат "Шервула" Евгений Страшок.

Действия правоохранителей, начавших производство против компании, – это не что иное, как целенаправленное давление на бизнес, считает адвокат компании.

"Изучив материалы, которые поступали во время рассмотрения ходатайства, мы выяснили, что единственное доказательство причастности нашей компании якобы уклонения от уплаты налогов является рапорт непосредственного сотрудника стратегических расследований (Черный.- Авт.), где он отмечает свои предположения. О доказательствах, объективных в материалах дела нами найдено не было", – отметил Евгений Страшок.

Съемочная группа "СтопКора" пыталась пообщаться с господином Черным по делу текстильного предприятия из Сумской области. И даже договорилась с ним встретиться. Однако в последний момент прокурор Черный изменил планы и с тех пор не выходит на связь.

Тем временем адвокаты компании уже выиграли апелляцию – суд своим решением разблокировал корпоративные счета стратегического предприятия.

Более того! В определении, где отменяется арест счетов, апелляционный суд четко отразил противоправность решения Генпрокуратуры. А деньги, которые прокуроры ГПУ считают "добытыми преступным путем", были возвращены предприятию на законных основаниях.

Неужели прокуроры намеренно блокируют бизнес? Это ведь очень похоже на схему "выбивания" денег из успешных предпринимателей...