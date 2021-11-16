Сигареты в Венгрию под видом соли мог отправить бизнес-партнер Кауфмана

В октябре венгерские таможенники накрыли рекордную партию контрабандных сигарет из Украины. Шума истории добавил получатель – Вячеслав Бадагов, сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова. Проанализировав данные из открытых источников, мы вышли на вероятного отправителя – фирму бизнес-партнера табачного монополиста Бориса Кауфмана.

Рекордная партия

16 октября в Венгрии выявили баржу, груженную контрабандными сигаретами. Партию переправляли из Измаила в Будапешт под видом соли ГП "Артемсоль". Для этого должны были использовать причал Чепель (Венгрия), откуда после выгрузки товар должен был отправиться в адрес польской компании. Однако из-за поломки крана, баржу отправили в город Пакш. При разгрузке там один из контейнеров был поврежден и из него вместо соли посыпались сигаретные пачки – на радость местным таможенниками.

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Партия оказалась для Венгрии рекордной. Как установил OBOZREVATEL, в 2021 году таких поставок было три. На черном рынке они оцениваются в $3 млн. Грузополучатель – польская фирма KristalInvestSpolkaAkcyjna. Управляющий партнер – Вячеслав Бадагов.

"Он успешно основал и управлял несколькими международными компаниями, ведущими трансграничные операции с годовым оборотом более 10 миллионов долларов США", – сказано на сайте фирмы. По данным базы You Control, украинские бизнес-активы Бадагова сосредоточены в Кременчуге, Горишних Плавнях и Киеве. При этом польской фирме в схеме отведена роль посредника. Получить контрабандный груз должна была румынская RenaissanceStar SRL. Фирма фигурировала в 17 судебных делах, в одном из них значится как контрагент ГП "Артемсоль".

В госкомпании причастность к контрабанде решительно опровергли. Тут сообщили, что соль венгерским потребителям отправляют исключительно железной дорогой. Кроме того, в эту страну не поставляется соль, расфасованная по килограммовым пачками, которые таможенники выявили в контейнерах с сигаретами.

Мамонтенко, Кауфман, Грановский

По данным международной базы ImportGenius, один из основных партнеров румынской RenaissanceStar SRL в Украине – ООО "Ньюэнерджи". Согласно Регистру судоходства, компания распоряжается причальным комплексом в порту Измаила, откуда, напомним, были отправлены контрабандные сигареты. По данным YouControl, фирма находится в Одессе, специализируется на обслуживании водного транспорта и оптовой торговле табаком. Через собственный порт компания отгружает товары в такие страны как Румыния, ОАЕ, Индия, Катар, Кувейт. В числе основателей ООО "Ньюэнерджи" – скандально известный банкир Александр Мамонтенко и его семья.

Мамонтенко вместе с одиозным экс-нардепом Александром Грановским являются бизнес-партнерами Бориса Кауфмана, собственника "Тедис Украина", монополиста на рынке дистрибуции табачных изделийс годовым оборотом на уровне 55-60 млрд грн. "Ньюэнерджи" Мамонтенко и "Тедис" Кауфмана настолько близки, что имеют даже один юридический адрес – Одесса, проспект Шевченко, 4А. С другим своим партнером – Грановским – Кауфман, как пишут одесские СМИ, живет по соседству – в элитном районе на 10-й станции Большого Фонтана.

Кауфмана, Мамонтенко и Грановского связывает многопрофильный бизнес и совместные схемы. Все трое – бывшие владельцы ныне ликвидированного банка АКБ "Финбанк". По данным Фонда гарантирования вкладов, собственники вывели из финучреждения на подконтрольные себе фирмы 900 млн грн кредитных средств.

В 2011 году владельцы "Финбанка" за бесценок купили Одесский аэропорт. Схему детально описывали расследователи "Стоп коррупции".

Тогда же партнеры, как писали СМИ, могли быть причастны к рейдерской атаке на агрохолдинг крупной американской инвестиционной компании MorganStanley, который обрабатывал земли в Николаевской области. Из-за затяжного конфликта с Мамонтенко, по данным Аргумента, американские инвесторы свернули бизнес в Украине и потеряли больше 30 млн долл.

Кауфман и Мамонтенко даже являются авторами патента на композицию ингридиентов для одной известной водки.

Легальная монополия и контрабанда

Табачный рынок традиционно входит в круг интересов Кауфмана. В 2016 году тогда еще журналист Александр Дубинский сообщил о коррупционной схеме вокруг деятельности табачной торговой компании "Мегаполис-Украина". По его данным, 49% компании через Кауфмана-Грановского контролировала семья Януковича. "Следствием установлено, что руководство крупнейшего в стране дистрибутора табачных изделий ООО "ТК "Мегаполис Украина" продало через подставные фирмы сигарет на сумму в 1,2 млрд грн. Затем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний. В результате государство недосчиталось порядка 250 миллионов гривен акцизного сбора", — писал Дубинский.

Антимонопольный комитет Украины неоднократно обвинял "Тедис" Кауфмана в совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штрафов на общую сумму 3,4 млрд грн. Однако в начале 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании и признал решение АМКУ недействительным.

До того, Кабмин одобрил создание национального оператора на рынке табачных изделий. Фактически такой "национальный оператор" становится частным и узаконенным монополистом-оптовиком.

"Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Тедис Украина", – писал LB. Сейчас это решение находится на рассмотрении Конституционного суда.

Если сложить все части головоломки воедино, находка венгерских таможенников может указывать на наличие крупной контрабандной сети с большими партиями нелегальных сигарет, развитой логистикой и связями. В Украине нити этой истории могут вести к скандально известным фигурам.

Одна из них – Борис Кауфман – табачный монополист, который без 5 минут официально контролирует весь белый (и теневой?) оборот сигарет. Второй – его ближайший соратник и деловой партнер Мамонтенко – с собственной транспортной компанией и причалом в одном из крупнейших портов страны.