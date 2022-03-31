Россия наносит удары с неба по четырем направлениям в Украине: Пентагон озвучил детали

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Украине по четырем направлениям. В частности, враг не перестал атаковать Киев.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN. По его словам, помимо столицы РФ бьет преимущественно по Чернигову, Изюму (Харьковская область) и по Донбассу.

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации за последние сутки, всего более 300 вылетов", – сказал чиновник из Пентагона.

Он отметил, что Киев все еще находится под серьезной угрозой авиаударов, несмотря на то, что РФ говорит о якобы отведении войск из этой области.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента спрогнозировали, что в ближайшую неделю в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе будут жестокие бои, которые определят ход переговорного процесса с РФ.

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