Прощения не будет: отец изнасилованной девочки с Закарпатья заявил, что пойдет до конца, чтобы наказать насильников

Отец школьницы из Закарпатья, которую изнасиловали три подростка, впервые прокомментировал скандальное решение суда о наказании злоумышленников. Мужчина подчеркнул, что он будет добиваться справедливого приговора для обидчиков его дочери.

Видео дня

Об этом Виктор сказал в комментарии для "ТСН". Он заявил, что будет делать все для того, чтобы насильники получили максимально возможный срок.

"Я хочу идти дальше по этому делу, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку", – сказал украинец.

Он объяснил, что сначала дело расследовали по одной статье (ст. 152 УК Украины – изнасилование), однако затем его переквалифицировали в другую (ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие). "Решили, что не было вмешательства в ребенка, были сексуальные действия без проникновения", – объяснил Виктор изменение квалификации преступления.

Он также рассказал, что обвиняемая сторона обращалась к нему и просила о прощении.

"Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", – отметил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Закарпатье трое подростков летом 2021 года совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Процесс совершения насилия снимали на видео и выложили в сеть.

– Суд назначил насильникам условные сроки и обязал выплатить денежную компенсацию. Оскандалившаяся таким мягким приговором судья Оксана Софилканыч внезапно ушла на больничный.

– После огласки в сети стало известно, что представители потерпевшей будут подавать апелляцию. Им помогут лучшие юристы, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

– Насильники не соблюдают домашний арест, а их жертва боится, что они снова вернутся в школу, где ей придется встречаться с ними. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!