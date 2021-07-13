ОРДЛО стало Меккой для русских маньяков, педофилов и других извращенцев, включая каннибалов. В ОРДЛО из РФ едут "поохотится" на "мяско". В ОРДЛО едут спрятаться после совершения преступлений на РФ. В ОРДЛО массово расползается он-лайн порно-бизнес, рекламой с агитацией сниматься в "кино" открыто забрасывают детских страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках", очень много семей и подростков в ОРДЛО зарабатывает, снимая домашние "клубнички" для российского потребителя. Об этом бизнесе я еще напишу подробно. Уж очень много собралось информации. Сегодня о другом.

Сначала напомню свои расследования, о том, какие "скрепы" приехали в ОРДЛО для построения там "русского мира". Эти расследования настолько смелые и подтвержденные, что напечатать их могли только в "ИС", ведь здесь понимают: информация — тоже фронт, и чтят закон "Правда — принадлежит свободным".

Когда я в 2014 году написала о том, что на оккупированную территорию приезжают "сталкеры", "охотники", "экскурсоводы" и "контр-страйкеры" из России, мне не поверили. Это сюр. Этого не может быть. Это глупый вымысел автора, в погоне за славой, писали мне русские. Русские, конечно, плохие, но не до такой же степени, писали мне украинцы.

Я не стала оправдываться. Глупо. У каждого своя правда. Каждый видит, способен видеть, способен воспринимать только ту информацию, которая укладывается в его личные рамки, понятия, определения и грани. Все, что выходит за эту черту, индивидуум относит к "фэнтази".

Вот только война идет не "в рамках" или "по правилам". И войну начинают далеко не высокоморальные особи.

Поэтому напомню цитату из своего материала: "Бизнес на войне открыли в кризис жители Ростовской области. Любителям экстрима начали предлагать экскурсии по местам боев на территории непризнанной ЛНР. Желающих посетить горячую точку недавнего прошлого много, их география обширна – от Москвы до Екатеринбурга. Помимо денег за вояж – он стоит пять-восемь тысяч рублей – клиенту требуются доля авантюризма и крепкие нервы, поскольку на территориях ополчения еще неспокойно, рассказал газете "ПИК" один из "экскурсоводов", проживающий в Каменске-Шахтинском.

"Граница преодолевается, как правило, без проблем, – рассказывает Андрей. – Группа маленькая – от одного до трех человек. Хлопот так меньше, да и в машину больше не влезет. Гид – я сам. Экскурсия – по мере нарастания адреналина: сначала могут быть окраины Луганска, потом дорога на Алчевск, Новосветловка. Рассказываю, что знаю. Например, есть место, где "укры" загнали людей в церковь, а сами пошли грабить дома. Потом обстреливали церковь. Жуткое зрелище. У самого мороз по коже, когда это представляю".

Запросы у клиентов, рассказывает Андрей, разные. Кто-то просит осмотреть непосредственно места боев, кто-то стремится в Луганск посмотреть, как город приходит в себя, а кто-то хочет посетить поселок Новосветловку. Здесь, поясняет экскурсовод, все осталось нетронутым после боев – руины зданий и сожженная техника, поселок не восстанавливали. Правда, путешествия строго ограничены по времени – в 22:00 начинается комендантский час, и в это время лучше уже вернуться на КПП. Сколько у него конкурентов, собеседник журналистов оценить затруднился, отметив, что такие путешествия стараются не афишировать, хотя чем-то противозаконным это не является.

"У моих клиентов есть тяга к ужастикам, и я удовлетворяю ее", – резюмировал Андрей".

Когда я начала писать о том, что сотни, а может уже и тысячи девушек, девочек, мужчин и мальчишек вывезены в РФ в секс рабство, мне не поверили. Это же дико, это же нереально, писали мне люди, 21-й век и все такое. Да, 21-й век, дико, но "доктор Лиза" вывозила детей из ОРДЛО автобусами, особенно из домов интернатов для детей с ограниченными возможностями. Именно эти дети пользовались спросом, как у "мафии попрошаек", так и у педофилов.

Ни одна судьба вывезенного "доктором Лизой" ребенком ОРДЛО никем не отслежена. Как не отслеживаются судьбы усыновленных россиянами, абхазцами и дагестанцами детей ОРДЛО. Эти темы настолько страшны и нереальны, что люди с моралью просто отказываются в них верить, ведь все происходящее в ОРДЛО аморально. Да, а кто вам сказал, что оккупант это звучит гордо?

Но, все описанные мною случаи имеют и документально подтверждение, и даже уголовные дела, возбужденные в ОРДЛО. Хотя, там местных педофилов предпочитают расстреливать, а вот русских… Ну, в общем, предпочитают не замечать. "Братья-освободители" и все такое.

Для ОРДЛО темы совершаемых там преступления-табу. Количество совершенных там преступлений и количество людей находящихся в розыске там скрывают. Если в соцсети родные выставляют фото с просьбой помочь в розыске. Админы его тут же удаляют. Особенно, если в розыске несовершеннолетние или молодые люди.

90% преступлений, совершенных в ОРДЛО, как и 90% людей пропавших без вести в ОРДЛО, никогда не будут раскрыты. Просто помните об этом. Как и о том, что 45% тех, кто "осужден" в ОРДЛО по законам и доносам, осуждены по доносам, без суда и следствия, а показания их выбиты в "изоляциях".

Из РФ в ОРДЛО едет вся нечисть, мразь, отребье. По-другому я этих нелюдей назвать не могу. Поэтому в ОРДЛО растет количество преступлений. А как не расти? Ведь в ОРДЛО 80% живущих это люди с заниженной социальной ответственностью, попросту, аморальны. У них другие законы и другая мораль. И то, что для нас аморально, там в ОРДЛО — норма. Вот посмотрите реакцию лугандонцев на эту статью. Мухи всегда хвалят навоз. А пчелы всегда летят к цветам. Поэтому новая мораль в ОРДЛО это вот грязь, пьянь, очереди, нищета, унижения и насилие. Это их навоз, за который они глотку нам перегрызут, доказывая, что это идеальный мир. И да, они будут правы. Из этого мира выдавили основную массу тех, кто категорично не хотел называть навоз медом. Поэтому они правы. Это их мир навоза, лучшего и душистого.

В ОРДЛО норма скрывать преступления и оправдывать преступников. Даже так называемые проукраинские отчаянно скрывают все прелести своей навозной кучи, строча посты "а что у вас на Украине лучше, у нас зарплаты подняли и розы, жить можно, зато мы патриоты Донбасса, страдаем с нашей родиной, а вы нас не хотите освобождать".

Из соцсетей быстро исчезают все сообщения о каких-либо преступлениях. "Не нужно выносить сор из избы", — считают жители ОРДЛО. Помните, как в СССР скрывали аварии, катастрофы, эпидемии? Вот то же самое в ОРДЛО. Это называется у "проукраинских" — "не нужно демонизировать жителей ОРДЛО, чтобы ВСУ хотели нас освободить" (боже, они так и не поняли, что ВСУ воюет не за них, а за украинскую землю), а у пророссийских- "своим маньякам указывайте". В общем, за то, что я выношу сор из ОРДЛынской избы, меня там "любят" представители всех групп и классов.

Поэтому сегодня, как вы поняли, тема нового "сора" из старой избы. Кстати, странное выражение. В Украине такого нет. Видимо, на России в избах принято держать свинушник и не убирать, вот и пословица такая. Мол, не выноси сор, пусть будет свинарник. Странные люди, у нас в селе даже из свинарника мусор убирают.

В Луганске за последние полтора месяца найдено 11 расчлененных трупов молодых девушек. В городе люди боятся, и идут разговоры, что здесь орудует серийный маньяк-убийца, так как почерк расчлененки одинаковый.

В соцсетях информация подтирается оперативно, и все же что-то удается отслеживать. Например, то, что недавно за нарушение комендантского часа задержали 3-х молодых людей, на которых пытаются повесить все эти трупы. Говорят, что 2-е уже признались под пытками. С парнями были задержаны их девушки, одна из которых была беременная.

До этого так же "задержали" еще пару серийников. Правда, после того, как задержанные признались в "убийствах-изнасилованиях" те самые убийства-изнасилования с тем самым почерком не прекратились. Маньяк терроризировал ОРЛО еще пару месяцев, потом затих, видимо насытившись, уехал в РФ или же где-то попал под нож местных, по пьяни, засветив деньги.

Поэтому сегодня расскажу жителям ОРДЛО одну историю, которую они вряд ли прочитают сами, бо там же лень несусветная. Полезна она будет и жителям мирных территорий, чтобы понять, почему нам нужны на 100% закрытые границы, как с ОРДЛО, так и с РФ, и уже даже Беларусью.

В Москве разыскивают "орского маньяка" Валерия Андреева — ориентировки с его данными разослали в столичные отделения МВД. На счету преступника, которого не могут поймать уже девять лет, сотни жертв. Мужчина работал дальнобойщиком и в течение шести лет насиловал и убивал девушек, которых встречал на трассах.

Предположительно маньяк мог выехать в ОРДЛО. Ведь там на "границе" нет ни единой ориентировки по россиянам, которые в розыске на РФ. А зачем? Выезжают и, слава Богу!

Водителем в ОРДЛО устроится легко. Особенно по паспорту гражданина РФ. Автобусы ОРДЛО-РФ здесь регулярные рейсы.

Почерк убитых в ОРЛО девушек очень похож на почерк "оренбургского душегуба". Поэтому расскажу немного о "герое". Вдруг кому это будет полезно. Да, напомню, что в ОРДЛО огромное доверие к русским. Паспорт гражданина РФ (не ордлынского образца, а настоящий еще и с пропиской), это такая наживка, которую с аппетитом заглотнут желающие покинуть "угольные швейцарии" молодые "львицы". За такими мужиками в ОРДЛО идет охота женского пола. Еще бы, прописка в Оренбурге (конечно же, воображение рисует бизнес, "порше", ведь все русские — миллионеры). Поэтому местные красотки, голосующие по трассам или охотящиеся по местным ресторанам-наливайкам, будут в восторге от Валерия Андреева. Увести девицу в кусты и распотрошить ее ему здесь будет скучно. Следователи РФ подозревают Валерия Андреева в расправе над более чем сотней женщин. Но пока доказаны лишь семь преступлений, совершенных в Оренбургской области.

В 2006 году в Оренбургской области начали пропадать девушки. Чаще всего в последний раз их видели на трассах. Спустя пары дней поисков в лесах у обочины находили изуродованные женские трупы со следами изнасилования. Почерк убийств показывал, что это работа одного маньяка, убийства связаны между собой, но никаких зацепок, позволяющих выйти на виновного.

В 2012 году в ходе расследования убийства 18-летней Ольги Журавлевой из города Орск нашли свидетелей того, в какую машину на трассе села убитая девушка. Свидетели вспомнили марку автомобиля, после чего следователи выяснили, что она принадлежала Валерию Андрееву – местному дальнобойщику и семьянину с двумя детьми.

На допросе он заявил, что невиновен. Да и доказательств у следователей также было недостаточно. Не были взяты мазки из машины, анализы спермы подозреваемого. Не спрашивайте "почему?" — лучшее в мире российское следствие.

У Андреева была буквально безупречная репутация (именно этот факт-репутация семьянина, долгие годы спасал Чикатило) — за всю жизнь он получил лишь несколько штрафов за превышение скорости. На работе к нему также не было претензий. Поэтому мужчину отпустили, точно так, как в свое время отпускали Чикотило. Лишь спустя несколько дней следователи решили проверить его машину. На заднем сиденье внедорожника они обнаружили следы замытой крови и спермы. Но, задержать Андреева было не суждено, он исчез. В Оренбургской области начались активные поиски предполагаемого злоумышленника. В области! Никто не подумал, что дальнобойщик мог свободно выехать из региона.

Маньяк всегда действовал по налаженной схеме: увидев девушку, идущую по трассе, он предлагал ее подвезти, и подвозил исключительно тех, кто садился в машину добровольно, никогда не применял насилие при посадке в машину, не затягивал в машину жертву насильно, после чего насиловал, убивал и оставлял трупы в лесах недалеко от трассы.

В декабре 2019 года Андреева наконец-то (очень оперативно) объявили в международный розыск, и он возглавил список самых опасных разыскиваемых лиц, составленный Интерполом ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

За информацию об Андрееве губернатор Оренбургской области обещает 500 тысяч рублей, а МВД РФ — миллион. Вот где в ОРДЛынцев перспективы!

Понятное дело, что ОРДЛО и эта территория гетто, так сказать Мекка криминальная, не в поле действия Интерпола и МВД любой страны, поэтому логично, что после того, как Андреева последний раз видели в Ростове-на-Дону, он мог переехать в ОРДЛО. Судя по преступлениям, захлестнувшим Луганск, Валерик охотится там.

В соцсетях РФ периодически публиковались истории о том, что жители различных регионах видели "орского маньяка": Самара, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону. А вот, что интересно, перед Ростовом его видели 7 августа 2019 года, Андреева видели в Санкт-Петербурге в районе расположения так называемого "Союза добровольцев России", где вербуют добровольцев на войну в ОРДЛО.

Естественно, следователи РФ не будут проверять, завербован Андреев и уехал в ОРДЛО в составе военной российской колонны или нет, или же, просто, узнав про Мекку, поехал туда автостопом, или даже воспользовался рейсом Питер-Луганск. Тут для них вообще джек-пот, если Андреев в ОРДЛО, да еще и добровольцем на фронт. "Умер Максим, да и хрен с ним"-любимая российская поговорка.

Валерий Андреев не единственный опасный преступник, которого разыскивают по всей России. Так, еще в 2000 году в Барнауле задержали 45-летнего Александра Анисимова — его заподозрили в убийстве девятерых абитуриенток местных вузов и двух женщин возле села Бураново Калманского района Алтайского края. "Барнаульский маньяк" предлагал девушкам помощь в поступлении (о, так любимая простым наридом коррупция) отводил в безлюдное место и душил, закапывая в лесу.

И снова, российское следствия, как и следствие СССР, попросту выбила из мужчины показания (за преступления Чикатило в СССР было осуждено больше 50 человек), именно поэтому Анисимов выбросился из окна во время следственного эксперимента. В 2019 году подавший в отставку генерал-майор Николай Турбовец, который вел это дело, заявил, что Анисимов не был "барнаульским маньяком", так как вообще не мог внятно ничего показать на следственных экспериментах и все зачитывал с листа бумаги, и убийца абитуриенток все еще находится на свободе.

Следователи РФ до сих пор разыскивают неизвестного, который с 2004 по 2007 год совершил семь убийств в городе Череповце Вологодской области — "даниловского маньяка", жертвами которого становились женщины разных возрастов, некоторых из них он насиловал и душил. Кстати, за его поимку тоже обещают миллион рублей.

В 2011 году в Челябинске держал в страхе город "аптечный маньяк" — имя его до сих пор неизвестно. Он застрелил работниц аптек на глазах у покупателей. Предположительно убийца страдает маниакально-депрессивным психозом. Поэтому, не удивлюсь, если и этот в ОРДЛО.

В 2011 году в Тюмени пропала девочка, криминалист Дмитрий Кирюхин заметил схожие обстоятельства исчезновения еще двух детей в предыдущие три года — жертвы были одного возраста, похожей внешности. Предполагаемый убийца до сих пор в розыске.

Как можно скрываться на РФ, используя телефон, банковские карты, зарабатывая деньги, мне до сих пор не понятно. Или понятно? ОРДЛО с 2014-го года с удовольствием принимает всех русских. Сколько их вот таких "красавцев" приехало туда жить и "охотится"? Сколько из них состоит в рядах добровольцев РФ, приехавших убивать на Донбасс? Сколько из них реализовало свою светлую мечту о крови, море крови, получив в руки оружие и документы "ты всегда прав" (народная милиция республики).

Да, кстати, во всех рекрутовых агентствах, как на РФ, так и в ОРДЛО важнейшим обещанием для тех. Кто готов к подписанию контракта на службу в ряды "народной милиции" является "полное решение проблем любого характера", в том числе и криминального.

Убивай. Грабь. Насилуй. Война все спишет!

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