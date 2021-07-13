ОРДЛО как Мекка для российских маньяков

Олена Степова
Олена Степова
Расследования / Мнения
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ОРДЛО как Мекка для российских маньяков

ОРДЛО стало Меккой для русских маньяков, педофилов и других извращенцев, включая каннибалов. В ОРДЛО из РФ едут "поохотится" на "мяско". В ОРДЛО едут спрятаться после совершения преступлений на РФ. В ОРДЛО массово расползается он-лайн порно-бизнес, рекламой с агитацией сниматься в "кино" открыто забрасывают детских страницы в "ВКонтакте" и "Одноклассниках", очень много семей и подростков в ОРДЛО зарабатывает, снимая домашние "клубнички" для российского потребителя. Об этом бизнесе я еще напишу подробно. Уж очень много собралось информации. Сегодня о другом.

Сначала напомню свои расследования, о том, какие "скрепы" приехали в ОРДЛО для построения там "русского мира". Эти расследования настолько смелые и подтвержденные, что напечатать их могли только в "ИС", ведь здесь понимают: информация — тоже фронт, и чтят закон "Правда — принадлежит свободным".

Когда я в 2014 году написала о том, что на оккупированную территорию приезжают "сталкеры", "охотники", "экскурсоводы" и "контр-страйкеры" из России, мне не поверили. Это сюр. Этого не может быть. Это глупый вымысел автора, в погоне за славой, писали мне русские. Русские, конечно, плохие, но не до такой же степени, писали мне украинцы.

Я не стала оправдываться. Глупо. У каждого своя правда. Каждый видит, способен видеть, способен воспринимать только ту информацию, которая укладывается в его личные рамки, понятия, определения и грани. Все, что выходит за эту черту, индивидуум относит к "фэнтази".

Вот только война идет не "в рамках" или "по правилам". И войну начинают далеко не высокоморальные особи.

Поэтому напомню цитату из своего материала: "Бизнес на войне открыли в кризис жители Ростовской области. Любителям экстрима начали предлагать экскурсии по местам боев на территории непризнанной ЛНР. Желающих посетить горячую точку недавнего прошлого много, их география обширна – от Москвы до Екатеринбурга. Помимо денег за вояж – он стоит пять-восемь тысяч рублей – клиенту требуются доля авантюризма и крепкие нервы, поскольку на территориях ополчения еще неспокойно, рассказал газете "ПИК" один из "экскурсоводов", проживающий в Каменске-Шахтинском.

"Граница преодолевается, как правило, без проблем, – рассказывает Андрей. – Группа маленькая – от одного до трех человек. Хлопот так меньше, да и в машину больше не влезет. Гид – я сам. Экскурсия – по мере нарастания адреналина: сначала могут быть окраины Луганска, потом дорога на Алчевск, Новосветловка. Рассказываю, что знаю. Например, есть место, где "укры" загнали людей в церковь, а сами пошли грабить дома. Потом обстреливали церковь. Жуткое зрелище. У самого мороз по коже, когда это представляю".

Запросы у клиентов, рассказывает Андрей, разные. Кто-то просит осмотреть непосредственно места боев, кто-то стремится в Луганск посмотреть, как город приходит в себя, а кто-то хочет посетить поселок Новосветловку. Здесь, поясняет экскурсовод, все осталось нетронутым после боев – руины зданий и сожженная техника, поселок не восстанавливали. Правда, путешествия строго ограничены по времени – в 22:00 начинается комендантский час, и в это время лучше уже вернуться на КПП. Сколько у него конкурентов, собеседник журналистов оценить затруднился, отметив, что такие путешествия стараются не афишировать, хотя чем-то противозаконным это не является.

"У моих клиентов есть тяга к ужастикам, и я удовлетворяю ее", – резюмировал Андрей".

Когда я начала писать о том, что сотни, а может уже и тысячи девушек, девочек, мужчин и мальчишек вывезены в РФ в секс рабство, мне не поверили. Это же дико, это же нереально, писали мне люди, 21-й век и все такое. Да, 21-й век, дико, но "доктор Лиза" вывозила детей из ОРДЛО автобусами, особенно из домов интернатов для детей с ограниченными возможностями. Именно эти дети пользовались спросом, как у "мафии попрошаек", так и у педофилов.

Ни одна судьба вывезенного "доктором Лизой" ребенком ОРДЛО никем не отслежена. Как не отслеживаются судьбы усыновленных россиянами, абхазцами и дагестанцами детей ОРДЛО. Эти темы настолько страшны и нереальны, что люди с моралью просто отказываются в них верить, ведь все происходящее в ОРДЛО аморально. Да, а кто вам сказал, что оккупант это звучит гордо?

Но, все описанные мною случаи имеют и документально подтверждение, и даже уголовные дела, возбужденные в ОРДЛО. Хотя, там местных педофилов предпочитают расстреливать, а вот русских… Ну, в общем, предпочитают не замечать. "Братья-освободители" и все такое.

Для ОРДЛО темы совершаемых там преступления-табу. Количество совершенных там преступлений и количество людей находящихся в розыске там скрывают. Если в соцсети родные выставляют фото с просьбой помочь в розыске. Админы его тут же удаляют. Особенно, если в розыске несовершеннолетние или молодые люди.

90% преступлений, совершенных в ОРДЛО, как и 90% людей пропавших без вести в ОРДЛО, никогда не будут раскрыты. Просто помните об этом. Как и о том, что 45% тех, кто "осужден" в ОРДЛО по законам и доносам, осуждены по доносам, без суда и следствия, а показания их выбиты в "изоляциях".

Из РФ в ОРДЛО едет вся нечисть, мразь, отребье. По-другому я этих нелюдей назвать не могу. Поэтому в ОРДЛО растет количество преступлений. А как не расти? Ведь в ОРДЛО 80% живущих это люди с заниженной социальной ответственностью, попросту, аморальны. У них другие законы и другая мораль. И то, что для нас аморально, там в ОРДЛО — норма. Вот посмотрите реакцию лугандонцев на эту статью. Мухи всегда хвалят навоз. А пчелы всегда летят к цветам. Поэтому новая мораль в ОРДЛО это вот грязь, пьянь, очереди, нищета, унижения и насилие. Это их навоз, за который они глотку нам перегрызут, доказывая, что это идеальный мир. И да, они будут правы. Из этого мира выдавили основную массу тех, кто категорично не хотел называть навоз медом. Поэтому они правы. Это их мир навоза, лучшего и душистого.

В ОРДЛО норма скрывать преступления и оправдывать преступников. Даже так называемые проукраинские отчаянно скрывают все прелести своей навозной кучи, строча посты "а что у вас на Украине лучше, у нас зарплаты подняли и розы, жить можно, зато мы патриоты Донбасса, страдаем с нашей родиной, а вы нас не хотите освобождать".

Из соцсетей быстро исчезают все сообщения о каких-либо преступлениях. "Не нужно выносить сор из избы", — считают жители ОРДЛО. Помните, как в СССР скрывали аварии, катастрофы, эпидемии? Вот то же самое в ОРДЛО. Это называется у "проукраинских" — "не нужно демонизировать жителей ОРДЛО, чтобы ВСУ хотели нас освободить" (боже, они так и не поняли, что ВСУ воюет не за них, а за украинскую землю), а у пророссийских- "своим маньякам указывайте". В общем, за то, что я выношу сор из ОРДЛынской избы, меня там "любят" представители всех групп и классов.

Поэтому сегодня, как вы поняли, тема нового "сора" из старой избы. Кстати, странное выражение. В Украине такого нет. Видимо, на России в избах принято держать свинушник и не убирать, вот и пословица такая. Мол, не выноси сор, пусть будет свинарник. Странные люди, у нас в селе даже из свинарника мусор убирают.

В Луганске за последние полтора месяца найдено 11 расчлененных трупов молодых девушек. В городе люди боятся, и идут разговоры, что здесь орудует серийный маньяк-убийца, так как почерк расчлененки одинаковый.

В соцсетях информация подтирается оперативно, и все же что-то удается отслеживать. Например, то, что недавно за нарушение комендантского часа задержали 3-х молодых людей, на которых пытаются повесить все эти трупы. Говорят, что 2-е уже признались под пытками. С парнями были задержаны их девушки, одна из которых была беременная.

ОРДЛО как Мекка для российских маньяков

ОРДЛО как Мекка для российских маньяков

До этого так же "задержали" еще пару серийников. Правда, после того, как задержанные признались в "убийствах-изнасилованиях" те самые убийства-изнасилования с тем самым почерком не прекратились. Маньяк терроризировал ОРЛО еще пару месяцев, потом затих, видимо насытившись, уехал в РФ или же где-то попал под нож местных, по пьяни, засветив деньги.

Поэтому сегодня расскажу жителям ОРДЛО одну историю, которую они вряд ли прочитают сами, бо там же лень несусветная. Полезна она будет и жителям мирных территорий, чтобы понять, почему нам нужны на 100% закрытые границы, как с ОРДЛО, так и с РФ, и уже даже Беларусью.

В Москве разыскивают "орского маньяка" Валерия Андреева — ориентировки с его данными разослали в столичные отделения МВД. На счету преступника, которого не могут поймать уже девять лет, сотни жертв. Мужчина работал дальнобойщиком и в течение шести лет насиловал и убивал девушек, которых встречал на трассах.

ОРДЛО как Мекка для российских маньяков

Предположительно маньяк мог выехать в ОРДЛО. Ведь там на "границе" нет ни единой ориентировки по россиянам, которые в розыске на РФ. А зачем? Выезжают и, слава Богу!

Водителем в ОРДЛО устроится легко. Особенно по паспорту гражданина РФ. Автобусы ОРДЛО-РФ здесь регулярные рейсы.

Почерк убитых в ОРЛО девушек очень похож на почерк "оренбургского душегуба". Поэтому расскажу немного о "герое". Вдруг кому это будет полезно. Да, напомню, что в ОРДЛО огромное доверие к русским. Паспорт гражданина РФ (не ордлынского образца, а настоящий еще и с пропиской), это такая наживка, которую с аппетитом заглотнут желающие покинуть "угольные швейцарии" молодые "львицы". За такими мужиками в ОРДЛО идет охота женского пола. Еще бы, прописка в Оренбурге (конечно же, воображение рисует бизнес, "порше", ведь все русские — миллионеры). Поэтому местные красотки, голосующие по трассам или охотящиеся по местным ресторанам-наливайкам, будут в восторге от Валерия Андреева. Увести девицу в кусты и распотрошить ее ему здесь будет скучно. Следователи РФ подозревают Валерия Андреева в расправе над более чем сотней женщин. Но пока доказаны лишь семь преступлений, совершенных в Оренбургской области.

В 2006 году в Оренбургской области начали пропадать девушки. Чаще всего в последний раз их видели на трассах. Спустя пары дней поисков в лесах у обочины находили изуродованные женские трупы со следами изнасилования. Почерк убийств показывал, что это работа одного маньяка, убийства связаны между собой, но никаких зацепок, позволяющих выйти на виновного.

В 2012 году в ходе расследования убийства 18-летней Ольги Журавлевой из города Орск нашли свидетелей того, в какую машину на трассе села убитая девушка. Свидетели вспомнили марку автомобиля, после чего следователи выяснили, что она принадлежала Валерию Андрееву – местному дальнобойщику и семьянину с двумя детьми.

На допросе он заявил, что невиновен. Да и доказательств у следователей также было недостаточно. Не были взяты мазки из машины, анализы спермы подозреваемого. Не спрашивайте "почему?" — лучшее в мире российское следствие.

У Андреева была буквально безупречная репутация (именно этот факт-репутация семьянина, долгие годы спасал Чикатило) — за всю жизнь он получил лишь несколько штрафов за превышение скорости. На работе к нему также не было претензий. Поэтому мужчину отпустили, точно так, как в свое время отпускали Чикотило. Лишь спустя несколько дней следователи решили проверить его машину. На заднем сиденье внедорожника они обнаружили следы замытой крови и спермы. Но, задержать Андреева было не суждено, он исчез. В Оренбургской области начались активные поиски предполагаемого злоумышленника. В области! Никто не подумал, что дальнобойщик мог свободно выехать из региона.

Маньяк всегда действовал по налаженной схеме: увидев девушку, идущую по трассе, он предлагал ее подвезти, и подвозил исключительно тех, кто садился в машину добровольно, никогда не применял насилие при посадке в машину, не затягивал в машину жертву насильно, после чего насиловал, убивал и оставлял трупы в лесах недалеко от трассы.

В декабре 2019 года Андреева наконец-то (очень оперативно) объявили в международный розыск, и он возглавил список самых опасных разыскиваемых лиц, составленный Интерполом ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

За информацию об Андрееве губернатор Оренбургской области обещает 500 тысяч рублей, а МВД РФ — миллион. Вот где в ОРДЛынцев перспективы!

Понятное дело, что ОРДЛО и эта территория гетто, так сказать Мекка криминальная, не в поле действия Интерпола и МВД любой страны, поэтому логично, что после того, как Андреева последний раз видели в Ростове-на-Дону, он мог переехать в ОРДЛО. Судя по преступлениям, захлестнувшим Луганск, Валерик охотится там.

В соцсетях РФ периодически публиковались истории о том, что жители различных регионах видели "орского маньяка": Самара, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону. А вот, что интересно, перед Ростовом его видели 7 августа 2019 года, Андреева видели в Санкт-Петербурге в районе расположения так называемого "Союза добровольцев России", где вербуют добровольцев на войну в ОРДЛО.

Естественно, следователи РФ не будут проверять, завербован Андреев и уехал в ОРДЛО в составе военной российской колонны или нет, или же, просто, узнав про Мекку, поехал туда автостопом, или даже воспользовался рейсом Питер-Луганск. Тут для них вообще джек-пот, если Андреев в ОРДЛО, да еще и добровольцем на фронт. "Умер Максим, да и хрен с ним"-любимая российская поговорка.

Валерий Андреев не единственный опасный преступник, которого разыскивают по всей России. Так, еще в 2000 году в Барнауле задержали 45-летнего Александра Анисимова — его заподозрили в убийстве девятерых абитуриенток местных вузов и двух женщин возле села Бураново Калманского района Алтайского края. "Барнаульский маньяк" предлагал девушкам помощь в поступлении (о, так любимая простым наридом коррупция) отводил в безлюдное место и душил, закапывая в лесу.

И снова, российское следствия, как и следствие СССР, попросту выбила из мужчины показания (за преступления Чикатило в СССР было осуждено больше 50 человек), именно поэтому Анисимов выбросился из окна во время следственного эксперимента. В 2019 году подавший в отставку генерал-майор Николай Турбовец, который вел это дело, заявил, что Анисимов не был "барнаульским маньяком", так как вообще не мог внятно ничего показать на следственных экспериментах и все зачитывал с листа бумаги, и убийца абитуриенток все еще находится на свободе.

Следователи РФ до сих пор разыскивают неизвестного, который с 2004 по 2007 год совершил семь убийств в городе Череповце Вологодской области — "даниловского маньяка", жертвами которого становились женщины разных возрастов, некоторых из них он насиловал и душил. Кстати, за его поимку тоже обещают миллион рублей.

В 2011 году в Челябинске держал в страхе город "аптечный маньяк" — имя его до сих пор неизвестно. Он застрелил работниц аптек на глазах у покупателей. Предположительно убийца страдает маниакально-депрессивным психозом. Поэтому, не удивлюсь, если и этот в ОРДЛО.

В 2011 году в Тюмени пропала девочка, криминалист Дмитрий Кирюхин заметил схожие обстоятельства исчезновения еще двух детей в предыдущие три года — жертвы были одного возраста, похожей внешности. Предполагаемый убийца до сих пор в розыске.

Как можно скрываться на РФ, используя телефон, банковские карты, зарабатывая деньги, мне до сих пор не понятно. Или понятно? ОРДЛО с 2014-го года с удовольствием принимает всех русских. Сколько их вот таких "красавцев" приехало туда жить и "охотится"? Сколько из них состоит в рядах добровольцев РФ, приехавших убивать на Донбасс? Сколько из них реализовало свою светлую мечту о крови, море крови, получив в руки оружие и документы "ты всегда прав" (народная милиция республики).

Да, кстати, во всех рекрутовых агентствах, как на РФ, так и в ОРДЛО важнейшим обещанием для тех. Кто готов к подписанию контракта на службу в ряды "народной милиции" является "полное решение проблем любого характера", в том числе и криминального.

ОРДЛО как Мекка для российских маньяков

Убивай. Грабь. Насилуй. Война все спишет!

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Источник:sprotyv.info
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