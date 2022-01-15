Операция "Паутина": в Украине разоблачили десятки торговцев детским порно. Фото

Юрий Сергиенко
Расследования
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Операция 'Паутина': в Украине разоблачили десятки торговцев детским порно. Фото

В Украине провели спецоперацию "Паутина", в рамках которой удалось разоблачить изготовителей и распространителей детской порнографии. Правоохранители начали 20 уголовных производств.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Двоим уже избрали меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полиция провела спецоперацию "Паутина".

Так, в Черкассах женщина снимала порнографию с участием собственных дочерей (6 и 8 лет), а фотографии затем продавала в интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с девочками за деньги.

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Ей сообщили о подозрении, а детей поместили в центры социально-психологической реабилитации.

Правоохранители разоблачили 23 человека, которые изготавливали детское порно.

В Киеве задержан мужчина, который насиловал пятилетнюю дочь своей знакомой и создавал порнографию с ее участием. Ему также сообщили о подозрении.

В Одессе разоблачили сразу четырех человек, которые продавали запрещенный контент на закрытых форумах.

О подозрении сообщено уже двум задержанным.

Также на распространении детской порнографии попались жители Ивано-Франковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Всего были проведены 27 обысков и изъяты более 10 терабайт незаконного контента.

Двоих задержанных отправили под стражу.

В 20 уголовных производствах фигурируют 23 человека. Двоим сообщили о подозрении и отправили под стражу без права на залог.

Ранее OBOZREVATEL писал, как педофилы охотятся на детей в социальных сетях. Они шантажируют их или заманивают подарками.

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