Операция 'Паутина': в Украине разоблачили десятки торговцев детским порно. Фото

В Украине провели спецоперацию "Паутина", в рамках которой удалось разоблачить изготовителей и распространителей детской порнографии. Правоохранители начали 20 уголовных производств.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Двоим уже избрали меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, в Черкассах женщина снимала порнографию с участием собственных дочерей (6 и 8 лет), а фотографии затем продавала в интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с девочками за деньги.

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Ей сообщили о подозрении, а детей поместили в центры социально-психологической реабилитации.

В Киеве задержан мужчина, который насиловал пятилетнюю дочь своей знакомой и создавал порнографию с ее участием. Ему также сообщили о подозрении.

В Одессе разоблачили сразу четырех человек, которые продавали запрещенный контент на закрытых форумах.

Также на распространении детской порнографии попались жители Ивано-Франковской, Донецкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Всего были проведены 27 обысков и изъяты более 10 терабайт незаконного контента.

В 20 уголовных производствах фигурируют 23 человека. Двоим сообщили о подозрении и отправили под стражу без права на залог.

Ранее OBOZREVATEL писал, как педофилы охотятся на детей в социальных сетях. Они шантажируют их или заманивают подарками.