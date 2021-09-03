Огромные штрафы и письма с извинениями военкому: как в Крыму незаконно принуждают к службе в армии РФ

В оккупированном Крыму незаконные власти принуждают молодых жителей полуострова служить в российской армии. Несогласных, которых удалось отловить, наказывают огромными штрафами и даже условными сроками. А некоторым еще и приходится писать покаянные письма в местные СМИ.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Крыму незаконные власти продолжают охоту на призывников. Поэтому многие родители еще до совершеннолетия своих сыновей стараются вывезти их либо на материковую часть Украины, либо в другие страны. Таким образом они пытаются спрятать их от службы в оккупационных войсках.

Так житель Севастополя Олег уже несколько лет скрывается в Херсонской области от призыва в Крыму. Парень рассказывает, что ему уже дважды приходили повестки, а на третий раз пообещали, что дело передадут в суд.

Видео дня

"Когда сотрудник военкомата угрожал, что против меня откроют дело за то, что я уклоняюсь от службы, я сразу же собрал вещи и уехал из Крыма. У меня есть украинский паспорт, но и на материковой части я не могу свободно устроиться на работу. Мне тоже надо становиться на учет и приносить документ из военкомата. Поэтому я работаю неофициально. Летом на сельскохозяйственных работах, зимой – где получится. Но служить в российской армии я точно не хочу. Боюсь ехать домой, меня могут задержать пограничники. Уже три года не видел родных. Надеюсь, что, когда исполнится 27 лет, я вернусь, может, штраф придется заплатить", – рассуждает Олег.

"Мои родители младшего брата сразу после школы увезли в Киев, к родственникам. Он поступил в ПТУ, а потом стал ездить на заработки в Европу. Конечно, были сложности с получением украинского паспорта, оформлением безвиза, но они все это преодолели. В Крым брат уже долго не вернется, потому что его могут просто задержать на границе, родители боятся этого", – рассказывает жительница Симферополя, которая не называет своего имени.

А Сергей из Ялты уже второй год учится в киевском вузе. "Мы с родителями так решили, что я буду поступать в украинский вуз и уеду из Крыма, чтобы не забрали в армию. Весной мне уже там присылали повестку, хотя ни на каком учете я там не состою, у меня даже украинский паспорт. Но им все равно. Поэтому я в родной город долго еще не поеду. Жалко, конечно, я скучаю по дому, по бабушке с дедушкой, они пожилые, им тяжело куда-то далеко ехать. Надеюсь, что они дождутся меня, рано или поздно мы с ними увидимся", – делится парень.

Правда, не все крымчане могут себе позволить покинуть родной дом на полуострове. Они вынуждены скрываться от российских военкомов, переезжать из города в город, прятаться у родственников и друзей, лишь бы не попасть под призыв.

Как рассказал нам аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, начиная с 2015 года в российскую армию отправили 31 тысячу молодых жителей полуострова.

"По нашей информации, открыто 258 уголовных дел по ст. 328 УК РФ – уклонение от прохождения воинской службы. По 232 из них приговор уже вынесен. Как правило, это штраф в размере от 5 до 80 тысяч рублей. Еще 26 дел находятся на рассмотрении", – говорит Седов.

По двум делам подсудимые приговорены к принудительным работам, а еще одного призывника наказали условным сроком.

По словам Седова, сейчас суды российской власти придумали хитрый ход. Если крымчанин не хочет служить в оккупационной армии и получает приговор с наказанием в виде штрафа, то в любом случае в течение года, пока судимость не будет погашена, он в армию идти не может.

"Поэтому теперь в большинстве случаев дело закрывают без приговора, а подсудимого чуть ли не из зала суда отправляют в армию. В 2017 году были случаи, когда призывников обязывали написать извинения военкому. В нем молодой человек должен был написать, что обязательно пройдет военную службу. Все это публиковалось в местных СМИ", – рассказывает Седов.

Несмотря на заверения крымских "военкомов" в том, что жители полуострова с радостью идут в российскую армию, ситуация далеко не такая радужная. Военные заявляют, что от службы уклонились 15 человек, а правозащитники находят 80 судебных приговоров суда по уклонистам.

Крымчане активно придумывают способы, чтобы уберечь своих сыновей от незаконного призыва. Причин тут несколько. "Далеко не все на полуострове хотят, чтобы их дети находились в оккупационных войсках. К тому же в российской армии все также существует дедовщина, неуставные отношения, даже пытки", – говорит Седов.

Кроме этого, несмотря на заверения оккупантов, крымчане с 2017 года служат не на родной земле, а в РФ. По подсчетам Седова, из 3-3,2 тысяч призывников 80% отправляют в Россию. К тому же ребята, которые служили в морском флоте, использовались для войны в Сирии. Хоть их корабль был приписан, например, к порту Севастополя, на самом деле он находился в Алеппо.

Конечно, часть крымчан просто не получает российский паспорт. В таком случае никто не может их призвать.

"Но тогда у них возникают проблемы в обычной жизни. Их не принимают на работу в Крыму. Их могут остановить на улице и проверить документы, в таком случае у них будут проблемы", – говорит Седов.

Еще один способ уйти от призыва в российскую армию – платить штрафы и не идти на службу. Есть и те, кто по два раза попадает под суд за уклонение, платит штрафы, а потом вновь не идет на службу.

Или же не становиться на учет в военкомат. В таком случае против крымчанина могут открыть только административное дело и оштрафовать. Но штраф будет не очень большим