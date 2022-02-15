Обвинение в деле Трубицына построено на показаниях коррупционера, который 'на крючке' у НАБУ – СМИ

Вся доказательная база обвинения в деле, фигурантом которого является депутат Киевсовета Владислав Трубицын, выстроена на показаниях только одного свидетеля, который находится "на крючке" у НАБУ.

Об этом идет речь в статье "Кто дает взятки в Киевсовете? В деле депутата Трубицына новые детали", опубликованной на сайте "Главком", пишет издание "Українські новини".

По информации журналистов, уже на первом заседании суда выяснилось, что "доказательная база обвинения выстроена на показаниях всего одного свидетеля – предпринимателя Андрея Максименко. Если покопаться в открытых источниках, бросается в глаза то, что главный свидетель обвинения сам находится под следствием по обвинению в коррупции. А это значит, что из-за этого он прямо зависим от НАБУ. Даже во время суда прокурор не решился отрицать это".

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Еще в сентябре 2019 года, когда Максименко был главой Службы автомобильных дорог Николаевской области, НАБУ задержало его на взятке в 90 тыс. долларов. Полученные им деньги, по информации следствия, были вторым траншем от общей суммы в 2,5 млн грн, которые дорожная фирма "Полтавабудцентр" заплатила "за содействие в оплате за фактически выполненный ремонт дорог. Процесс получения Максименко денег был снят на оперативное видео и обнародован. Суд по Максименко до сих пор не закончился, а ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В статье также подчеркнуто, что в деле о киевских МАФах Максименко не является ни подозреваемым, ни заявителем о преступлении. А это может значить, что Максименко – это агент НАБУ, который по заданию детективов провоцировал фигурантов дела на получение взятки. "Причем делал он это целенаправленно и в течение практически года, ведь уголовное производство по делу было открыто еще в марте 2021 года. То есть перед Максименко стояла четкая задача – спровоцировать на взятку, или на какие-то действия или слова, которые можно интерпретировать как коррупционные деяния конкретных должностных лиц", - говорится в статье.

Сам Трубицын, выступая в суде несколько раз заявил, что Максименко появился в его жизни "ниоткуда", и постоянно в течение года провоцировал его на какие-то неосторожные высказывания.

"Этот Максименко был очень навязчив, он буквально преследовал меня. Он говорил: я хочу какой-то бизнес, где-то работать, что ты можешь мне предложить, чтобы я мог заработать какие-то деньги. Я говорю: вот есть "купавы", приходи, выигрывай тендер и работай себе честно. Но он тянул и тянул информацию: а сколько, а что… Чтобы я ему какую-то цифру наверняка назвал... И каждый день звонит по телефону, приходит, навязывается, навязывается… Я говорю: я не понимаю, о чем ты!... Я Максименко неоднократно говорил: ничего незаконного, а он: да ведь надо незаконно. Они меня провоцировали, надеясь, что я где-то дам маху, где-то не пойму и скажу то, что им нужно, – цитирует издание выступление Трубицына в суде.Само же обвинение в коррупции Трубицын не признает и считает дело политическим.

Напомним, 9 февраля в Киеве детективами НАБУ был задержан депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Также в тот день были задержаны помощник депутата и три чиновника из руководства двух КП Киева, и киевский предприниматель.

По официальной версии НАБУ, за свои услуги подозреваемые вымогали и получили 1,26 млн грн неправомерной выгоды. В то же время всем фигурантам дела Высший антикоррупционный суд, 11 февраля, назначил меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога.