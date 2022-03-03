Херсон оказался в блокаде: российские оккупанты бродят с оружием по городу, людям не хватает еды и лекарств

Российские оккупанты окружили Херсон. Сейчас в городе перебои со светом и водой. Местные жители рассказывают, что не хватает хлеба и других продуктов питания. Получить лекарства и медицинскую помощь тоже крайне непросто. Также в Херсоне нет возможности хоронить людей. Мэр города уже просил создать "зеленый коридор", чтобы вывезти раненых и погибших.

А недавно появилась информация, что оккупанты начали минировать различные объекты в городе. Подробнее об этом – в материале OBOZREVATEL.

Оккупанты зашли в Херсон

Российская пропаганда во всю кричит, что Херсон захвачен. Но это не так. Городом продолжает руководить украинская власть.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев еще 2 марта обратился за помощью. Он заявил, что городу нужен "зеленый коридор" – необходимо вывезти жертв и пострадавших, а также завезти продукты и медикаменты. Но позже он сообщил, что россияне нагрянули в администрацию города, хотя никаких переговоров с властями не вели.

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"Со мной никто ни о чем не договаривался. Однако действительно вооруженные посетители в горисполкоме были… Я не давал никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь жить!" – написал мэр.

Колыхаев также рассказал, как теперь будет жить Херсон. По его словам, действует комендантский час с 22:00 до 6:00. Но въезжать в город можно только днем и только машинам с продовольствием или лекарствами.

Коммунальный транспорт вновь выйдет на улицы города, чтобы сотрудники аптек, хлебозаводов и магазинов могли добираться на работу. Автомобили ездят на минимальной скорости. На улицу нельзя выходить большими компаниями, максимум по два человека, чтобы "не провоцировали" оккупантов.

Российские войска вошли в Херсон еще 1 марта. Они сразу же начали угрожать местным водителям, устраивали стрельбу, мешали передвигаться улицами. "Бродили прямо у нас под домом на улице Ушакова с оружием, были БТРы. Но я видела, что на площади перед администрацией наши жители отобрали у их военного наш украинский флаг. Сегодня, 3 марта, я их тут не вижу, не знаю где они", – говорит местная жительница Виктория.

В четверг в городской администрации был создан штаб по обеспечению жизнедеятельности Херсона. Там были и мэр, и местные депутаты. Колыхаев рассказал, что сейчас решают вопросы по ремонту электросетей и по гуманитарному конвою. Он также показал украинский флаг и заявил, что Херсон остается украинским городом.

Захватчики минируют улицы города

Сейчас Херсон фактически находится в блокаде. Ситуация в городе сложная. Иногда на улицах появляется российская военная техника, по улицам ходят вооруженные оккупанты, иногда идут бои.

Ранее в сети появилась информация, что россияне захватили местных аэропорт. Но утром 3 марта мэр соседнего Николаева Виталий Ким сообщил, что украинские войска разбили всю вражескую технику в аэропорту, которая там была, в том числе вертолеты и системы ПВО.

А еще горожане обнаружили на одной из улиц растяжку – к столбу скотчем примотали какое-то взрывное устройство, к которому была натянута тонкая веревка. Есть предположения, что оккупанты начали минировать разные объекты в городе.

"Ситуация непонятная. Да, город оккупирован. Захватчики не дают возможности поставлять в город продукты, лекарства. Понаставили свои блокпосты, заняли обладминистрацию, ставят растяжки на улицах. Люди сидят по домам, боятся, потому что не знают, что в следующую минуту им стукнет в голову", – говорит жительница Людмила.

В городе орудуют мародеры

Жители Херсона выехать не могут, ведь все дороги за городом простреливаются оккупантами.

Вражеские войска убили много мирных граждан прежде чем зайти в Херсон, но хоронить людей возможности нет. "У нас возле работы лежит тело парня. Мы третий день не можем найти родственников. Парень расстрелян. Хорошо одет, черная куртка, короткая стрижка, светлые глаза. Там расстреляли троих человек, родственников двоих мы нашли", – пишут местные жители в соцсетях. И таких сообщений, увы, можно встретить много.

Пожилые люди тоже остались без помощи. "В квартире на втором этаже у нас бабушка одинокая, к ней раньше ходили соцработники, а теперь она одна. Лекарств нет, еды нет, родных тоже нет. Мы ее кормим, но лекарства купить сейчас невозможно", – говорит жительница Херсона Анастасия.

В соцсетях также просят помощи инсулинозависимые люди. Купить эти препараты сейчас невозможно, ведь аптеки закрыты. Также скорая помощь не всегда может приехать на вызов в больным жителям.

Вместе с оккупантами в городе появились и мародеры. Во время обстрела оккупанты разгромили ТРЦ "Республика" и теперь грабители выносят оттуда все, что видят – технику, еду, памперсы, платья и даже холодильники с мороженным.

Жители Херсона пытаются фиксировать факты грабежей, чтобы потом отыскать и наказать мародеров.

Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей в Украине, все активнее нанося удары по жилым домам, больницам, школам и детским садикам. Вражеские войска не могут справиться с защитниками Украины и способны лишь на то, чтобы подло атаковать безоружных людей. Но мы выстоим, а оккупанты будут разбиты и наказаны. Верьте в украинскую армию! Слава Украине!