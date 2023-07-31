Насиловал и развращал своих детей: жителя Хмельнитчины приговорили к 12 годам тюрьмы

В Хмельницкой области раскрыто ужасное преступление. Местный житель насиловал и развращал своих малолетних детей. Горе-отца приговорили к 12 годам тюрьмы.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Мужчина развращал своих детей-близнецов в течение нескольких лет. Он заставлял их смотреть видео порнографического характера.

Известно, что отец начал совершать такие преступления, когда мальчику и девочке было всего по 5 лет.

Более того, в отсутствие жены он насиловал собственную дочь. А для того чтобы дети молчали, угрожал физической расправой над ними и их матерью.

"Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако, на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств прокурорами она полностью доведена. К приговору суда осужденный находился под стражей. При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Хмельницкой окружной прокуратуры местный житель признан виновным в изнасиловании и разврате, совершенных в отношении малолетних (ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержан 37-летний священник УПЦ МП, подозреваемый в развращении 14-летней дочери. Он неоднократно совершал по отношению к ней развратные действия и убеждал девочку никому не рассказывать об этом.

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