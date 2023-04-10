Нарушение прав инвесторов стран-союзниц является диверсией против Украины, – Миселюк

Притеснения и нападки на британских инвесторов во время войны следует считать диверсией против Украины. Об этом заявил политолог Андрей Миселюк, комментируя нежелание Киевской городской государственной администрации выполнить свои обязательства перед гражданином Великобритании Тамазом Сомхишвили.

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"Великобритания – один из самых последовательных и надежных союзников для Украины. Ее поддержка безусловна и однозначна с первых дней войны. Напомним, что именно британский премьер Борис Джонсон стал первым главой государства "Большой семерки", прибывшим в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Его преемник Риши Сунак посетил Киев в первые недели после своего назначения", – отмечает Миселюк.

При этом, продолжает он, еще до полномасштабного российского вторжения чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс указала на то, что главные проблемы, с которыми сталкивались британские инвесторы в Украине, обычно связаны с коррупцией.

Примером последней является конфликт КГГА с Тамазом Сомхишвили, связанный с отменой реконструкции Харьковской площади в Киеве. Конкурс на реконструкцию КГГА провела еще в 2007 году. Победителем конкурса стала украинская компания Сомхишвили "Киев-Терминал". За строительство отвечали городские власти, Киевавтодор и Киевский метрополитен, а инвестор заплатил городу 14 млн долларов для его финансирования.

"В конце концов инвестор так и не получил необходимых согласований, а Киевсовет изъял участки на Харьковской площади без компенсации расходов и убытков. В 2013 году по инициативе Департамента экономики и инвестиций КГГА инвестиционный договор с компанией "Киев Терминал" был расторгнут. Стороны зафиксировали, что инвестор понес расходы, и столичные власти должны их возместить. Однако КГГА не согласилась с оценкой расходов, и инвестор был вынужден пойти в суд", – отмечает Миселюк.

Осенью 2021 года Тамаз Сомхишвили обратился к президенту Украины с открытым письмом, призывая вмешаться в ситуацию. В июле 2022 года в связи с войной инвестор предложил мировое соглашение. Но в городской администрации отказались принимать и это предложение. А вскоре после этого против Сомхишвили в СМИ была развернута грязная информационная кампания.

Напомним, что Тамаз Сомхишвили – гражданин Великобритании, основатель бизнес-группы "ТС Холдинг", объединяющей более десятка грузинских компаний. Сомхишвили получил гражданство Великобритании в 2007 году. В 2013 году он входил в список самых богатых выходцев из Грузии.