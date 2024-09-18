Начальника ГМС Киева и друга олигарха Фукса подозревают во взяточничестве при выдаче украинских документов россиянам: расследование

Начальник Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь, вероятно, делает паспорта представителям российского криминалитета и зарабатывает на этом сверхприбыль. Столичный чиновник проживает в элитных жилых комплексах, разъезжает на иномарках общей стоимостью в миллионы долларов и, вероятно, дружит с российско-украинским олигархом Павлом Фуксом, внесенным в санкционные списки СНБО.

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Об этом говорится в расследовании проекта BlackBox. Расследователи пишут, что в 2022 году СБУ задержала на получении взятки заместителя Гузя Дмитрия Лемеша. По данным следствия, он получал деньги от россиян и граждан стран Ближнего Востока и Центральной Азии за их легализацию в Украине, и, как предполагает СМИ, делал это не без ведома своего начальника.

Схема легализации россиян в Украине

Как пишут журналисты, схема легализации россиян в Украине может выглядеть так: ГМС отказывает в получении украинского паспорта, после чего заявители подают иски в суд против ГМС, который со своей стороны признает действия миграционников противоправными и обязывает выдать паспорт. Тогда ГМС не спешит с подачей апелляций, в результате чего предоставляет россиянам украинское гражданство, якобы снимая с себя ответственность, потому что суд обязал.

По данным журналистов, по такой схеме украинский паспорт на имя Коваленко Андриана Михайловича якобы получил российский уголовный авторитет по прозвищу "Полузверь" Андриан Родин. Также, как утверждается, с ГМС судится еще один член этой группировки – Асоян Нодари.

"В едином реестре судебных решений есть целый перечень исков против столичного ГМС Вячеслава Гузя, в которых все заявители утверждают, что хотели бы сдать российский паспорт, но не могут это сделать из-за того, что российское посольство в Украине не работает, а поехать в Россию они не могут. Поэтому формально суды выносят решения, которыми обязывают Вячеслава Гузя выдать россиянам документы", – сказано в материале.

По данным СМИ, украинский паспорт якобы выдали Салиху Гасанову, члену криминальной группировки Деда Хасана, внесенному в санкционный список СНБО. Теперь его украинское имя по новым документам — Артемов Александр Мусолимович, и у этого человека уже нет проблем с СНБО. Кроме того, украинские документы от киевской ГМС получила и Евсеева Анна Владимировна, внесенная в базу "Миротворец" крымчанка, сотрудничавшая с оккупантами.

Элитная недвижимость и дорогие авто

Проект BlackBox утверждает, что Вячеслав Гузь проживает в Киеве в элитных ЖК и ездит на дорогих автомобилях, хотя его официальная зарплата с 2018 года по сегодняшний день варьируется от 38 тысяч до 61 тысячи грн в месяц.

СМИ выяснило, что окружение Гузя за время его пребывания в должности начальника ЦГУ ГМС в Киеве и Киевской области обзавелось 5 дорогими автомобилями и тремя квартирами в элитных ЖК Киева – этим всем в результате пользуется сам Гузь.

В частности, как утверждается, чиновник арендует в столице квартиру у своей племянницы Пахомовой Татьяны Викторовны в элитном ЖК "Jack House" на бульваре Леси Украинки, 7В.

Как говорится в материале, к моменту покупки квартиры Татьяна уже проживала в США, а ее представителем выступал Владимир Стариков. В приложении GetContact его номер телефона, как пишут журналисты, ассоциирован с рядом подписей, указывающих на прямую связь с Гузем. А именно: "Владимир водитель Гузя", "Вова охрана Хар Миграционка", "Вова водитель Славы и Инны". Расследователи говорят, что Стариков является водителем Гузя и, вероятно, какое-то время был оформлен охранником в харьковском управлении ГМС.

"Очень похоже, что Вячеслав Гузь и является реальным владельцем этой квартиры, а его племянница здесь – только для отвода глаз", – говорится в статье.

Также в проекте пишут, что в 2018 году Гузь арендовал квартиру почти в 133 кв м в ЖК "Изумрудный" на улице Генерала Шаповала у Ключко Юлии Сергеевны, совладелицы интернет-магазина одежды JUL & JUL. По документам эту квартиру стоимостью до $300 тысяч она приобрела в октябре 2018 года, то есть Гузь стал ее первым арендатором.

У Ключко Гузь якобы арендовал и авто Audi A8 2012 года выпуска стоимостью около $55 тысяч. Приобрела его девушка в октябре 2019 года и сразу же отдала в аренду Гузю, ведь в его декларации она появилась именно в 2019 году, выяснили журналисты.

До этого, по данным BlackBox OSINT, чиновник ездил на Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска, которым управлял его водитель Стариков. Автомобиль был куплен в салоне в 2017 году за $80 тысяч и оформлен на 58-летнюю Гритчину Татьяну Ивановну, которая на тот момент была зарегистрирована как ФЛП, занимавшаяся уборкой домов.

Татьяна Гритчина является матерью Гритчиной Виктории Юрьевны, которая с 2015 года работает заместителем начальника отдела Управления по вопросам гражданства, паспортизации, регистрации и эмиграции ГУ ГМС Украины в Харьковской области. То есть была подчиненной Гузя, пишет проект.

Сама Гритчина, как утверждается, с зарплатой в 7600 грн в месяц на тот момент пользовалась автомобилем LEXUS NX300H стоимостью около $50 тысяч долларов, что аналогично было зарегистрировано на ее мать.

В 2020 году Гузь арендовал еще одно авто Audi A8 2012 года выпуска у Токаренко Виктора Викторовича. В 2023 году он сменил ее на Subaru Outback 2008 года выпуска, и арендодателем выступил снова Токаренко.

В декларацию за 2022 год Гузь внес авто Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска и указал, что безвозмездно ею пользуется. Авто принадлежит общественной организации "Защитник 2022", пишут расследователи, отмечая, что председателем этой ОО со дня ее основания 6 сентября 2022 года до февраля 2024 года был сам Вячеслав Гузь. Этот автомобиль, по данным журналистов, был ввезен в Украину по упрощенной форме без растаможки, вероятно как гуманитарная помощь для военных целей и зарегистрирована 13 сентября 2022 года.

Дружба с олигархом Павлом Фуксом

Как говорится в материале, 24 октября 2022 года Вячеслав Гузь вместе с гражданской женой улетели в Великобританию, откуда вернулись 6 ноября. По данным BlackBox OSINT, в Лондоне они посещали празднование дня рождения Павла Фукса. Вячеслав и Инна, как утверждается, были гостями дня рождения подсанкционного Фукса еще до полномасштабного вторжения – в октябре 2021 года, когда Фукс с размахом праздновал его в поселке Козин, куда из Москвы прилетали российские исполнители.

"Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах они стали друзьями, но не исключено, что также на теме легализации Фукса в нашей стране. Фукс переехал в Украину в 2014 году, когда Гузь возглавлял харьковское управление ГМС. Учитывая, что уроженец Харькова Павел Фукс был близким другом покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, не исключено, что связь могла быть налажена именно из-за него", – пишут журналисты.

Проект отмечает, что западные СМИ со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщали о том, что Фукс перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину организовывал диверсию в Харькове: по данным издания издания Rolling Stone, через посредников он якобы платил жителям Харькова от $500 до $1500 за рисование на домах нацистских граффити, что должно было создать для России перед ее вторжением "правильный" информационный фон о "нацифицированности" Украины. Вроде бы, у Фукса не было выбора, чтобы не согласиться на это предложение ФСБ, которое поставило перед олигархом условие — либо сотрудничаешь, либо потеряешь все свои активы в регионе после захвата Украины.

О деятельности Павла Фукса в интересах Кремля сообщалось и раньше, когда он обвинялся в схемах вывода из Украины денег окружением Виктора Януковича. Более того, по данным журналистов программы "Схемы", у Фукса до сих пор есть бизнес-интересы в России.

"В контексте легализации граждан РФ и российских криминальных авторитетов в Украине киевской миграционной службой может ли связь Гузя с Фуксом быть не только дружеской, но и "профессиональной"? Может ли быть Вячеслав Гузь одним из элементов сотрудничества Фукса с российскими спецслужбами, в которой он помогает легализовывать в Украине агентов Кремля? Хотелось бы, чтобы на эти вопросы ответила Служба безопасности Украины", – отметили расследователи.

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