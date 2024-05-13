НАБУ провело обыск у экс-начальника войск связи ВСУ: в чем его подозревают

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего начальника войск связи Вооруженных сил Владимира Рапко. Дело касается вероятного завладения средствами государства при создании автоматизированной системы управления войсками "Дзвін-АС".

Об этом 13 мая сообщил украинский журналист Олег Новиков. По его словам, НАБУ провело ряд следственных действий по делу о создании "Дзвін-АС".

Кроме бывшего начальника войск связи ВСУ – экс-начальника Главного управления связи и информационных систем Генштаба Рапко, обыски проведены у других должностных лиц

Среди них – фактический владелец ООО "Айкюжн ИТ", экс-начальник Управления развития автоматизации ВСУ (сначала его возглавлял Виктор Артихович, а затем Александр Житник), бывший начальник военного представительства №2461 Минобороны Виктор Бывалькевич.

Также обыски провели у бывшего начальника отдела организации применения автоматизированных систем Управления развития автоматизации ВСУ Дедовца и в самом помещении управления.

"Нашли переписку, документы и прочее, что поможет установить обстоятельства дела", – сообщил журналист.

Как известно, система управления "Дзвін-АС" поступила на вооружение Украины в декабре 2022 года. Она успешно прошла ведомственные испытания, а затем – государственные. В конце ноября 2022 года нардеп Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы НАБУ расследуют уголовное производство по выполнению опытно-конструкторских работ "Дзвін-АС".

По его словам, речь шла о "целом "букете" статей Уголовного кодекса: растрате в особо крупных размерах, халатном отношении к военной службе, превышении властных полномочий, в том числе и военными лицами.

Юрчишин отмечал, что развертывание в армии системы, фигурирующей в расследовании НАБУ, "в самый ответственный момент войны может привести к роковым последствиям".

О схемах с системой "Дзвін-АС" также рассказывали расследователи Bihus Info. По информации журналистского расследования, на эту систему в Минобороны потратили 4 года и 600 млн грн.

Тогда же Ассоциация производителей вооружения и военной техники Украины опровергла распространенную информацию, обнародованную Bihus Info, относительно результатов выполнения опытно-конструкторских работ по "Дзвін-АС".