'Мог бы тебя убить': бывшая учительница дочери Поворознюка рассказала, как бизнесмен изнасиловал ее и угрожал расправой

Бывшая учительница из села Петрово Кировоградской области Виктория Узлова рассказала, что одиозный бизнесмен Александр Поворознюк ее изнасиловал. Перед преступлением он поставил женщине циничный ультиматум и дал "выбор" – насиловать ее он будет сам или же три человека.

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Также учительница вспоминает, что во время преступления у Поворознюка в руках был пистолет и он открыто угрожал ее застрелить. Об этом потерпевшая Виктория Узлова рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Преступление произошло в мае 1997 года. На тот момент 18-летняя Виктория ехала в село Петрово к своему парню. Когда она ждала автобус, подъехал автомобиль, за рулем которого был Поворознюк, а на пассажирском сиденье еще двое мужчин. Бизнесмен предложил девушке подвезти ее к селу, на что она согласилась.

По пути к Петрово Поворознюк свернул с дороги и приказал Виктории выходить. Он достал из багажника авто пиво и пытался заставить ее выпить, на что потерпевшая ответила отказом.

Спустя некоторое время скандальный бизнесмен начал сексуальное домогательство. При этом он угрожал девушке оружием и грозился, что ее изнасилуют сразу трое человек.

"Держит пистолет в руке и говорит: "Я вообще мог бы тебя сейчас тут убить, бросить в ставок, и никто тебя даже искать не будет". Говорит: "Если я захочу, то я могу застрелить, тебя никто искать не будет. Но ты ничего злого не делаешь, не кричишь, не сопротивляешься. У тебя есть два выбора: или я один, или мы все вместе", – вспоминает потерпевшая слова Поворознюка.

Потерпевшая рассказала, что изнасилование произошло в салоне автомобиля. После этого Поворознюк довез свою жертву до Петрово и приказал никому не рассказывать о случившемся.

Виктория отметила, что полгода после изнасилования она боялась даже выйти на улицу. Потом она все же рассказала маме и сестре о случившемся. Однако о самом изнасиловании женщина не рассказала, так как ей было стыдно перед родными.

Также женщина добавила, что дочь Поворознюка ходила в школу, где она работала учителем.

"Когда я преподавала, в школу приходила его дочь. Когда этот ребенок сидел на уроках, хорошая девочка, хорошо училась, я смотрела в ее глаза и понимала: "Господи, ребенок, ты не знаешь, какой у тебя отец, какой он на самом деле, его человеком не назовешь", – сказала Виктория.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло производство по фактам нанесения ранений скандально известным бизнесменом-аграрием Александром Поворознюком жителям Александрийского района Кировоградской области Юрию Ткачу и Михаилу Никифорову. Один из пострадавших в результате стрельбы получил инвалидность.

Ранее Поворознюк заявил, что никогда не грабил украинцев. Бизнесмен говорил, что "свой капитал сколотил сам". И тут же добавил, что очень многое украл, но не у людей, а только у государства.

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