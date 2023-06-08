'Милицейский рейдер': как экс-силовик Николаец незаконно хозяйничает в нацпарке 'Голосеевский'. Расследование

В Национальном природном парке "Голосеевский" на территории Святошинского района Киева продолжается самовольный захват государственных земель, сопровождаемый незаконной застройкой, бетонированием природной почвы, незаконным сносом деревьев. Общий объем ущерба превышает 10 миллионов гривен и все это благодаря липовому решению суда.

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Хозяйствует там, по данным активистов и СМИ, общество "Затишок і Ко", еще недавно принадлежавшее бывшему начальнику Святошинской милиции и экс-заместителю начальника налоговой милиции этого же района Анатолию Николайцу. О криминале с российским "следом" говорится в выпуске программы журналистских расследований "АНТИ МАФИЯ" информационного агентства "Новости Украины" (чтобы посмотреть видео, дойскролльте новость до конца).

"Хинкальня" в парке по договоренности с экс-директором

Ситуация с действиями экс-милиционера, которые наносят государству многомиллионный ущерб, длится уже не один год. Владея упомянутой компанией, Николаец построил на захваченных земляк "Голосеевского" ресторан с беседками. Заведение уже изменило несколько названий, сейчас это – "Хинкальная Тандыр-House".

Его территория ограждена высоким забором, что простирается как раз на "границе" парка, а непосредственно на его территории расположены клумбы с бордюрами, бетонированная дорожка и в перспективе строится зона парковки для посетителей. В общей сложности речь идет об участке в 0,10 га.

Не так давно ООО, при котором строилась "Хинкальная" и другие здания, перешло в руки некого Алексея Львовича Тимошенко. По словам активистов и представителей администрации парка, сменой владельца Николаец пытается уйти от ответственности.

В четверг, 8 июня, Святошинский районный запланировал очередное заседание по делу об этом незаконном строительстве на территории НПП. Иск подала Святошинская окружная прокуратура, требуя освободить парк от самовольной застройки и вернуть столице 0,10 га парковых земель.

"Речь идет о 10 млн грн. Лицо, совершившее такое правонарушение и нанесшее государству материальный ущерб, должно быть привлечено к уголовной ответственности согласно действующему законодательству. Такая ситуация просто абсурдна, когда на основании поддельного документа лицо совершает незаконные действия, уничтожает зеленые насаждения и так далее", – заявил юрист-криминалист, практикующий адвокат Станислав Иваницкий.

Заместитель начальника Святошинско-Беличанского отделения НПП "Голосеевский" Александр Соколенко ранее рассказал, что пока прокуратура взялась за снос незаконной застройки, ее владельцы разбрасываются угрозами. В частности, ему лично Николаец в присутствии правоохранителей угрожал "убийством из ружья".

Такие действия, объяснил юрист-криминалист Виталий Коломиец, влекут дополнительную уголовную ответственность. Отягчающим обстоятельством является то, что угрозы озвучивались в сторону человека во время исполнения им служебных обязанностей и фактически проведения следственных действий правоохранителями. Примечательно, что полицейские тогда отказались вносить это в протокол.

"Госслужащий выполняет свою работу качественно и получает за это реальные угрозы жизни, а правоохранительная система в этом случае бездействует… Очевидно, что нужно идти и защищать свое право на жизнь и здоровье от посягательства, совершенного угрозами применения огнестрельного оружия", – отметил адвокат.

Сейчас с бездействием святошинских полицейских разбирается Государственное бюро расследований (ГБР), а угрожающий оружием решил разобраться с журналистами, однако его иск на медиа суд отклонил – даже без права на обжалование.

В ходе журналистского расследования был зафиксирован ряд незаконных действий Николайца на территории "Голосеевского", где был снесен даже квартальный столбик, который свидетельствовал, что строительство происходит на участке нацпарка.

Отмечается, что экс-милиционер сам признался в том, что с бывшим руководством парка ему удавалось "находить общий язык". Речь идет о Вячеславе Потапенко, руководившем НПП с августа 2019-го.

"Он сказал: "У меня был договор с Потапенко, но он истек, мне нужен новый – реши этот вопрос, а я отблагодарю", – рассказал Соколенко.

По его словам, речь идет о так называемом рекреационном договоре за подписью бывшего директора, которым Николаец пытался легализовать захват участка и незаконное строительство. К тому же оказалось, что подобные договоры о землях парка в других районах столицы подписывались с еще несколькими людьми, расчет за них Потапенко получал "кэшем" – очевидно, часть шла официально, а остальные исключительно ему.

Соколенко добавил, что за превышение служебных полномочий и мошеннические действия в отношении экс-директора парка тоже открывались уголовные производства. Адвокаты подчеркнули, что в деле Николайца эти документы могут стать дополнительным доказательством для расследования длительного преступления.

Российский "след"

По мнению юристов-криминалистов, совершать такой беспредел может только организованная преступная группа со "связями в правоохранительных и фискальных органах". Например, какого-нибудь подполковника налоговой милиции или бывшего руководителя киевосвятошинских правоохранителей – именно на этих должностях раньше работал Анатолий Николаец.

Известно, что свою бурную деятельность он развернул и на территории садового общества "Киевский садовник" возле "Голосеевского". Сам он и его семья имеют несколько частных домов и четырехэтажную застройку странной архитектуры, где часть занимает магазин, а остальное сдают в аренду.

Параллельно строится еще одно подобное капитальное здание, а напротив готовится зона для парковки на территории парка. Хотя ни в одном заключенном с бывшим директором парка договоре, объяснил Соколенко, не указывалось ни о каких застройках, изменении ландшафта и т. д. Отмечается, что тогда схему контролировал специалист по юридическим вопросам НПП "Голосеевский" Руслан Рогованов, который время от времени переехал в Россию и выступал на росТВ как "украинский политолог".

"Задача Рогованова была контролировать предпринимателя, с которым заключается договор, чтобы не дать ему возможности перестать платить… Его Потапенко привел как медийное лицо. Он якобы на президента подавался и еще был звездой российского телевидения. Наверное, получал за это деньги. Недаром же каждую неделю катался в Москву и выступал на шоу Скабеевой, заявляя, что представляет интересы Украины", – объяснил Соколенко.

Сегодня Рогованов светится на росТВ как "сержант ВСУ" и размышляет с россиянами об украинском контрнаступлении. Так же, как и его бывший начальник Потапенко, ставший в эфире телевидения страны-агрессора "украинским политологом".

В это время в Украине суд по делу, где фигурируют эти "эксперты" и Николаец, откладывали из-за воздушной тревоги. Заместитель начальника Святошинско-Беличанского отделения НПП "Голосеевский" Александр Соколенко признает, что оценить, как будут развиваться события по возвращению земель парковой зоны Киева и удастся ли установить справедливость, ему сложно.

"История тянется много лет. Однажды эти сооружения уже сносили, но были возвращены снова. В том виде, как сейчас, они находятся с 2016 года. Практически ничего не изменилось", – констатировал он.

OBOZREVATEL продолжит следить за ситуацией вокруг незаконного строительства на территории "Голосеевского".

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