Мексиканский экспресс. Зачем Егор Левченко на самом деле 'ловит барыг'

Громко разрекламированная в сети Интернет и на внешних носителях акция "Поймай барыгу - получи кэш" может быть обычным отсечением конкурентов, а "успешный ИТ-бизнес", которым хвастается ее меценат Егор Левченко (известный также как Егор Буркин) - сетью по привлечению новых пользователей к сетям наркосиндиката "Химпром". На сайте розыскного реестра МВД Левченко все еще числится как лицо, которое скрывается от СБУ и прокуратуры, а в Едином реестре судебных решений есть информация о ряде производств, касающихся деятельности крупного наркосиндиката, работавшего в Украине и России , а сейчас, по данным источников, разворачивает деятельность в Польше, ориентируясь на украинских беженцев.

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Кто такой Левченко-Буркин ?

С февраля 2023 года в СМИ начала появляться информация об "акции" "Поймай барыгу", якобы ориентированную на борьбу с наркоторговлей. Неизвестный меценат предложил оплачивать каждую обнаруженную лабораторию или наркокурьера, на которых участники напишут заявление в полицию и в отношении которых будет открыто уголовное производство. Впоследствии стало известно, что за акцией стоит Егор Васильевич Левченко, известный также как Егор Буркин. Согласно данным Единого судебного реестра, Левченко (Буркин) проходит как подозреваемый в ряде уголовных дел, связанных с наркоторговлей. СМИ связывают его с большой сетью распространения синтетических наркотиков "Химпром" (вот новость о ее разоблачении еще в 2019 году СБУ и Генпрокуратурой). По данным ряда изданий разного уровня качества, меценат может скрываться в Мексике. СБУ внесло его в базу розыска. Его подозревают в создании организованной преступной группировки по производству и торговле наркотиками через Интернет.

Левченко-Буркин не скрывает, что акция "Поймай барыгу" направлена на отбеливание его репутации. Как и сотни публикаций в СМИ, посвященных механике получения денег, разнообразным розыгрышам. Одной из подзадач является отмежеваться от сотрудничества с российскими спецслужбами, в чем его обвиняли многочисленные публикации Кстати, по данным СМИ, одним из контактов в спецслужбах России для синдиката Левченко мог быть Илья Кива. в департаменте предотвращения незаконного оборота наркотиков Кива часто блокировал процессы, которые могли бы сделать невозможным деятельность структур Буркина.

Кроме того, о деятельности "Химпрома" в России много писали российские медиа. Год назад ряд осужденных по этому делу россиян и украинцев, которых задерживали российские правоохранители, получили реальные сроки. Уже во время полномасштабного вторжения россияне решили поспекулировать на этой теме якобы сотрудничество СБУ и "Химпрома", которые решили вместе " завалить " Россию наркотиками. На самом же деле СБУ наоборот неоднократно отчитывалась о блокировании ключевых лабораторий и составов синдиката.

"Волонтер и меценат"

Свою "волонтерскую" деятельность Левченко-Буркин продвигает через благотворительную организацию "Благотворительный фонд "Фром Харт Юэй"" (From Heart UA). Именно на имя этой организации и Егора Буркина присылал "благодарности" за благотворительную помощь один из руководителей добровольческого формирования "Архангелы Михаила" Михаил Майман (Помогайбо). Впрочем, примерно в октябре 2022 между Майманом и Левченко произошел конфликт, Майман обвинил Левченко в том, что тот поставлял тяжелые наркотики на передовую. Среди прочего звучали обвинения в выполнении задач спецслужб России по подрыву боеспособности украинской армии. Со своей стороны, Левченко обвинял Маймана в злоупотреблении гуманитарной помощью. Майман публиковал обширную схему наркокартеля, в центре которой находился Левченко-Буркин.

Кроме фонда, Левченко-Буркин может быть связан со скандальной организацией "Международная антинаркотическая ассоциация". Ее директор Дмитрий Костяков принимал участие в пиарном сюжете об акции по "барыгам" в программе "Деньги" на канале 1+1. Как выяснило ранее Общественное, наркозависимых в заведениях МАА избивают, насильственно удерживают и "религиозно" воспитывают. В свое время МАА была тесно связана с украинской полицией, конкретнее — с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, уволенный после скандала (тогда еще выяснилось, что жена Гогилашвили – помощница Зеленского Мария Левченко, поэтому и сам Зеленский с женой поддерживали деятельность МАА).

"Арбитр трафика и криптоинвестор"

Также параллельно с "благотворительностью" Левченко выстраивает себе имидж криптоинвестора и ИТ-специалиста по арбитражу трафика (вид деятельности, заключающийся в закупке Интернет-трафика у одних участников рынка и продаже его другим, например, для повышения посещаемости сайта, увеличения продаж рекламы, товаров) и т.д.. Для этого Левченко создал несколько "именных" сайтов со сточными фотографиями и оптимизированными под поисковые запросы текстами, в которых он дает советы по арбитражу трафика и криптоинвестициям. На одном из них на стартовой даже изображен аватар Владимира Гройсмана. Такие же неконкретные советы публикуют и немногочисленные региональные сайты, статьи на которых должны создавать в поисковой выдаче "легенду" об успешном ИТ-шнике, способном выделить миллионы "на борьбу с наркоторговлей".

Реальные намерения

Если попытаться собрать пазл из многочисленных предположений, которые делают СМИ по поводу реальной цели деятельности Левченко-Буркина, можно прийти к нескольким выводам.

Во-первых, специфическая публичная кампания неразрывно связана с судебными процессами, в частности, с избранием меры пресечения и другими процессуальными моментами, которые сейчас рассматриваются в украинских судах в отношении этого "мецената". Поскольку большое финансирование влияет и на правоохранительную, и на судебную систему , регулярными затягивание судебных разбирательств, следственных действий, были даже попытки закрывать уголовные производства.Очевидно, что массированная кампания в медиа должна оказывать дополнительное давление на судей и правоохранителей, создавая для обвиняемого в создании наркокартеля Левченко имидж борца с наркотиками.

Во-вторых, "зачистку" от информации о "барыгах", телеграмм-каналах, "сдаче" лабораторий можно расценивать и как попытку под "благими намерениями" избавиться от конкурентов на рынке. Как утверждают знакомые с рынком арбитража трафика специалисты, заработать на "легальном" рынке деньги, сопоставимые с заявленными суммами выплат в рамках акции "Поймай барыгу" невозможно. Следовательно, даже если Егор Левченко-Буркин и работает в ИТ-сфере, то, скорее всего, занимается арбитражем именно на "черные" сайты по торговле наркотиками и другими нелегальными видами деятельности. Таким "арбитражем" занимается обычно не один человек, а целый штат.

В мире нелегальных или полулегальных ИТ-услуг такие команды называют "колл-центрами" (они могут принимать реальные звонки, отвечать за поддержку клиентов и "сотрудников" синдиката (заложников, логистов, лаборатории), а также продвигать "услуги" в легальном Интернете и в даркнете) Они есть не только у наркоторговцев, но и у порноиндустрии, финансовых мошенников, торговцев людьми и оружием, сетей проституции и т. д. Такие колл-центры регулярно раскрывает и блокирует СБУ Периодически с ними происходят публичные скандалы, когда силовики обвиняют в организации таких колл-центров реальны известные ИТ-компании.

Участники ИТ-рынка утверждают, что сеть колл-центров, связанных с Левченко, сейчас только расширяется. В частности, речь идет об увеличении присутствия в регионах, где компании, связанные с наркосиндикатом, поглощают конкурентов. Почти каждый день Левченко открывает такие преступные колл-центры. Львов, Харьков, Днепр, Киев, Одесса – только в одном городе миллионник количество таких структур достигает десятки. Не гнушаются преступники и районным центрам, впрочем их присутствие там меньше. Цель одна – увеличивать объемы продаж специфического продукта и нарастить базу потенциальных клиентов и сотрудников.

По информации из источников в правоохранительных органах, Левченко-Буркин также выделил один из таких центров для работы в Польше, где его "целевой аудиторией" становятся украинские беженцы и работники. При этом их не только должны привлекать в качестве потенциальных клиентов, но и рукрутировать на должности менеджеров, логистов, курьеров, заложников, варщиков и т.д.. То есть, вероятно, речь идет об организации не только сети распространения, но и непосредственно производственных "мощностей" на территории соседнего государства.

В-третьих, деятельность благотворительного фонда – известный способ легализации средств, полученных преступным путем. А война – хороший повод легально передавать "взятки" в виде благотворительной помощи именно нужным для различных задач правоохранительным органам, а также военным формированиям. Судя по данным на сайте фонда, связанного с Левченко-Буркиным, именно силовые структуры являются одними из основных получателей такой помощи.

Нужна активизация расследований

Как реагируют правоохранители на деятельность Егора Левченко-Буркина, приближенного к нему благотворительного фонда и кампании по поиску барыг с неизвестным юридическим статусом и неограниченными (судящую по объему джинсы в СМИ) финансовыми возможностями? Периодически продолжаются обыски и блокировка работы лабораторий, самого мецената пока не снимают с розыска. Например, недавно соответствующие акции проводила ДБР. Там заявили, что разоблачили преступную группировку, которая производила и распространяла психотропные вещества по всей Украине. Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей в правоохранительных органах", – говорится в сообщении ведомства.

Однако о более активной расследовательной деятельности, похоже, речь не идет. Вопрос в том, удастся ли медийной активностью и призрачной благотворительностью замылить глаза следователям и суду? Даже если реально помощь Вооруженным силам была оказана – это не должно становиться индульгенцией от тяжких преступлений и незаконного обогащения на человеческих пороках. Пока вопрос открыт. Как и вопрос ответственности медиа рынка и лидеров мнений, принимавших участие в кампании по надуванию "пузырьки" "Поймай барыгу", направленной на отбеливание репутации одного конкретного человека