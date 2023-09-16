'Что вы от меня хотите? Идите к ребенку': в больнице Днепра после операции умер мальчик и еще 10 пациентов пострадали

В Днепре после скандала из-за смерти двух человек после операции городская клиническая больница матери и ребенка им. М. Руднева вновь начала принимать пациентов.

Родители 11-летнего мальчика, который умер после операции в этой клинике, подали заявление в полицию. Также правоохранители ведут расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, которое касается еще десятка пострадавших после лечения в этом заведении.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Больница, где умерли пациенты, снова работает

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О том, что городская многопрофильная клиническая больница матери и ребенка им. Руднева в Днепре вновь распахнула свои двери для пациентов, с радостью сообщили на странице учреждения в Facebook еще 4 сентября.

Хотя со дня смерти подростка Ильи Шишакова после проведенной операции в этой клинике прошло всего три недели. А со дня смерти второго пациента – и того меньше.

Однако департамент здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации посчитал, что этого времени достаточно.

В своем приказе о возобновлении работы и.о. директора департамента здравоохранения области Светлана Росточило опирается на некую справку о проведенной проверке "соблюдения инфекционного контроля, учета, хранения, назначения и использования медицинских препаратов" в этой больнице.

Однако, когда десять пациентов клиники им. Руднева после операции оказались в реанимации, а 11-летний Илья скончался, в Минздраве заявляли, что к таким тяжелым последствиям могли привести медицинские препараты, которые использовали для внутривенного наркоза. Причем лекарства закупала сама больница.

Сейчас полиция ведет следствие по ч.2 ст. 140 УК Украины – о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, которое привело к тяжелым последствиям у несовершеннолетнего.

Вечером пожелтел и появились пятна

Илья Шишаков умер после достаточно простой операции. Ее давно собирались провести, но все время откладывали из-за войны. В марте 2022 года мама Ильи с ним и старшим братом выехала в Польшу.

Летом они вернулись в Днепр навестить отца и решили воспользоваться каникулами и сделать операцию. Клинику Руднева выбрали потому, что уже обращались сюда и все было хорошо.

Операцию назначили на 10 августа. С Ильей в больнице была мама.

Отец Ильи Роман Шишаков вспоминает, что сразу после операции сын был вялым, но это естественно после общего наркоза. Однако мальчику становилось все хуже, его начало рвать, поднялась температура. По соседству в палате тоже лежал мальчик, у него также открылась рвота. То же самое происходило и в другой палате.

"По опыту знаем, что через два часа после наркоза дети, как правило, уже бегают по коридору. А тут все становилось хуже. У сына появилась ломота в теле. Но врачи говорили, что все нормально, такое может быть после наркоза. Они постоянно ставили капельницы Илье", – вспоминает отец.

Второй момент, который беспокоил родителей, ребенок не мог сходить по-маленькому. При том, что он постоянно был под капельницами, жидкость поступала в организм, но в туалет мальчик не ходил.

В 7 часов вечера появились первые проявления желтухи, Илья пожаловался на ломоту в спине, боль в пояснице и ногах. Врачи вновь уверяли, что это реакция на высокую температуру.

В 10 часов вечера Илья уже пожелтел, появилась "мраморность" по телу – разводы и кровоподтеки, а потом сыпь на руках и ногах.

Однако, когда мама Ильи подошла к дежурному врачу и задала вопрос: "Что происходит, что вы ему укололи? Там все дети плохо себя чувствуют", та ответила: "Мамочка, что вы от меня хотите услышать? Идите к ребенку".

Состояние крайне тяжелое, отказывают органы

Уже в час ночи Илью забрали в реанимацию. Он был в сознании, но с трудом говорил, так ему было плохо. А в 7 часов утра родителям позвонили из клиники и сказали, что переводят Илью в областную больницу.

"Уже в областной больнице я разговаривал с одним из врачей. Он сказал, что состояние сына крайне тяжелое, у него септический шок, полиорганная недостаточность, отказывают органы. Уже не работают почки, практически не работает печень, идет поражение легких и сердца. Я тогда спросил у него: "Каковы наши шансы?" Он ответил, что мировая практика подтверждает шансы выкарабкаться в 20-40%. Но при условии, что если бы вы поступили к нам в первый день. А вы приехали на второй", – рассказывает Роман.

Уже вечером Илье назначили диализ, в легких появилась кровавая мокрота. В 1:50 ночи 12 августа сердце Ильи остановилось. Врачи полчаса проводили реанимацию, но сделать ничего не смогли.

"20 минут пять врачей пытались реанимировать его и "заставить" продолжать борьбу. В этот момент моя жена в полном отчаянии металась по коридору и звала сына, просила, умоляла не оставлять ее, просила собрать все силы и продолжать бороться… Я понял, что такое "замирает сердце", когда ты через все открытые двери слышишь, как "качают" твоего маленького ребенка. И в секунды перерывов действия врачей монитор выдает приговоренный ровный протяжный писк. И снова "качают"… Но сил на борьбу у него уже нет", – написал отец отчаянный пост на своей страничке в Facebook.

"Все боялись ночью позвонить главврачу"

В заключении о смерти Ильи Шишакова в строке "место и обстоятельства смерти" написано: "осложнения после хирургических и терапевтических вмешательств. Лекарственное средство или медикамент, не уточненный".

Роман Шишаков говорит, что причиной смерти сына могли стать как медицинские манипуляции, так и некачественное лекарство. Вариантов тут много, но в любом случае это произошло в клинике Руднева.

Но есть и вторая составляющая причины смерти Ильи. Это то, что больница очень поздно приняла решение о переправке Ильи в областную больницу. Туда, где ему могли бы оказать более квалифицированную помощь.

Хотя бы из-за того, что там есть аппарат для диализа и Илью можно было подключить к нему, когда у него уже начали отказывать почки.

По словам отца, в клинике Руднева уже вечером 9 августа у пациентов после операции появились серьезные проблемы.

"8 и 9 августа там сделали, по моим данным, примерно три операции, и уже было видно, что что-то не то. Но 10 августа они проводят еще 7-8 операций, в том числе и Илье. Ему плохо, другим детям тоже плохо. Ты врач и видишь проблемы у ребенка, ты должен предположить, что будет происходить дальше, и принимать решение. Зачем вы держите у себя пациента, если уже видите, что у него отказывают органы. А у вас нет возможности его спасти. Ребенок не может мочиться, а вы продолжаете ставить ему капельницы. Такое впечатление, что все боялись ночью позвонить главному врачу и сообщить, что в больнице ЧП и нужно принимать решение, а не тянуть до утра", – говорит Роман.

Когда Илья находился уже в областной больнице, вечером 11 августа туда стали поступать другие дети из клиники им. Руднева. А через несколько часов там уже появилась полиция, которая проводила опрос свидетелей этой ситуации. Затем было открыто уголовное производство.

А 16 августа стало известно о смерти еще одного пациента, это 32-летний мужчина Руслан Иванович Корихов. Ему также проводили обычную операцию, после которой ему стало плохо.

В больнице о трагедии не говорят

В городской больнице, где случилась трагедия, об этом сейчас предпочитают не говорить. Клиника продолжает принимать пациентов, хирурги проводят операции.

Ни разу врачи не выходили на связь с родителями ребенка и не приносили свои извинения или соболезнования. В приемной главного врача никто не поднимает трубку, так что узнать его мнение не удалось.

Государственная лекарственная служба запретила к применению несколько партий трех препаратов, которые, возможно, стали причиной таких побочных явлений и привели к гибели двух пациентов.

Однако ответственности за упущенное время с медиков никто не снимает.