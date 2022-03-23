Люди Медведчука, сторонники русского мира: кто решил стать 'гауляйтерами' Украины

В Украине уже начали проявляться пророссийские коллаборанты. Они бросились провозглашать себя новой властью в населенных пунктах, которые временно захватили российские террористы. Многие из них и ранее подозревались в связях с РФ, были членами Партии регионов или служили в ОРДЛО.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Один из первых, кто проявил себя как российский "гауляйтер", это 45-летний житель Херсона Кирилл Стремоусов. Российские оккупанты 16 марта представили некий "комитет спасения" в Херсоне, который он и возглавил.

Стремоусов давно известен в Херсонской области как "журналист" собственного Youtube-канала и пророссийский активист. Сам он родом из Донецкой области, много лет назад якобы работал в рыбинспекции на различных должностях, но почему-то оттуда ушел.

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В 2013 году он был организатором пророссийских пробегов "Спасибо за Победу", которые должны были показать "силу русского духа". В это же время в Старой Збурьевке организовал "общину", где десяток местных браконьеров решили, что нужно отказываться от паспортов, не платить налоги и не признавать власть. "Проповедовал" все это Стремоусов со своими российскими кураторами.

А 1 марта 2014 года вся эта свора отправилась в Херсон поддерживать "русскую весну". Однако после профилактической беседы с евромайдановцами быстро свернулись и уехали в РФ.

Стремоусова еще вспоминал адвокат погибшей Катерины Гандзюк Маси Найем. Он был одним из тех, кого подозревали в организации нападения на Катерину.

В 2018 году Стремоусов входил в Социалистическую партию, которую выкупил одиозный Илья Кива.

В 2020 году СБУ разоблачила сеть российской агентуры, которой руководила бывшая работница обладминистрации, председатель ОО "Русская национальная община "Русич" Татьяна Кузьмич. Задачей Кузьмич был сбор информации о военных объектах и работниках СБУ. В этой организации был и Стремоусов, у него СБУ также провели обыски.

Кстати, Кузьмич также участвовала в пророссийском митинге в Херсоне в марте.

Стремусов перед войной поддерживал антивакцинаторские митинги и выступления против коронавирусных ограничений.

Он активно сотрудничал с львовским антивакцинатором Остапом Стаховым. Вместе они на Закарпатье поддержали еще одного антивакцинатора из группы "Доста" Павла Павлова, которого приговорили к 6 годам лишения свободы за смертельное ДТП.

К слову, на днях заместителя Павлова Ивана Бовкуна задержала полиция за вымогательство 14 тысяч гривен у предпринимателя. Как выяснилось, Бовкун ранее был судим за изнасилование.

К тому же депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Телеграм канале опубликовал якобы переписку Стремоусова с сотрудником ФСБ Валерием Солохой.

ФСБшник просил Стремоусова разогнать проукраинский митинг в Херсоне, их раздражало, что на протесты выходит много людей. На что предатель посоветовал убить пару украинцев, и тогда все разбегутся.

Также Стремоусов рассказывал, как они показательно украдут после митинга якобы проукраинского активиста, будут его допрашивать, и он "признается" в том, что на митинг выходит под давлением СБУ. Кроме этого Стремоусов передавал данные о позициях ВСУ.

Участвует в "комитете спасания" в Херсоне и бывший мэр этого города 65-летний Владимир Сальдо. В последний раз он баллотировался на эту должность от партии "Наш край", хотя ранее представлял Партию регионов. Но выборы проиграл, и оставался депутатом городского совета.

Сальдо обвиняли в том, что в 2014 году он сам отправлял боевиков на пророссийские митинги в Донецк, Харьков, Луганск, Киев.

Также в 2016 году появлялись пленки, на которых человек с голосом, похожим на голос Сальдо, говорил о сотрудничестве с ФСБ. Он обещал своему телефонному собеседнику, что если кто-то решит войти в Украину, то он всегда к их услугам. Что у него есть связи в Херсоне, в полиции.

За время мэрства Сальдо успел обзавестись недвижимостью в Крыму – домом под Алуштой, квартирами под Ялтой в доме, которые строил нынешний председатель оккупационного правительства Крыма коллаборант Владимир Константинов. Также он прикупил еще одну квартиру в элитном доме в Ялте. У него несколько квартир в Киеве, а также дом и две квартиры в Херсоне.

Его жена ведет бизнес в Житомирской области вместе с россиянкой – они добывают природные ископаемые.

Дочь Сальдо, Ирина, живет в Ницце. Вероятно, после того как ее отец стал коллаборантом, ей придется покинуть Европу. А терять ей есть что. Тут она занимается инвестициями в элитную недвижимость в Монако и на Лазурном берегу во Франции.

Сам Владимир Сальдо начал открещиваться от участия в "комитете спасения". Коллаборант пояснял, что его якобы заставили участвовать в заседании и сняли это на видео. Хотя до этого его видели и на пророссийском митинге в Херсоне, где он выступал.

К слову, 20 марта в Херсоне возле дома Сальдо была расстреляна машина его помощника Павла Слободчикова. Мужчина погиб, а его супруга ранена.

Еще один участник "комитета спасения" в Херсоне Игорь Семенчев, бывший председатель Антоновского поселкового совета. Он также был замечен на пророссийском митинге и засветился на видео "комитета". Но позже написал у себя на страничке, что его якобы тоже заставили.

Дмитрий Савлученко, активист "Украинского выбора" Медведчука тоже принял участие в "комитете". Он также известен своей пророссийской позицией и пропагандой "русского мира".

Например, Савлученко с другими такими же активистами добивался того, чтобы из городского бюджета не выделялись средства на празднование 80-летия Акта провозглашения Украинского Государства, Дня добровольца. Он участвовал в организации так называемых песенных флешмобов. Это когда нанятые люди по бумажкам пели советские песни на вокзалах или в общественных местах.

В 2014 году "Херсонский кош Украинского Казачества" уличил Дмитрия Савлученко в том, что он переодевается в их форму, хотя не является их представителем.

Еще один участник "комитета спасения" 63-летний Георгий Каленов, которого в свое время обменивали на наших военнопленных. Российские оккупанты вновь привезли его в Украину – теперь создавать оккупационный орган управления.

Георгий Каленов известен тем, что возглавлял организацию "Русское единство". И подозревался СБУ в покушении на территориальную целостность Украины.

СБУ установило, что он снабжал оружием и взрывчаткой боевиков "ДНР" и "ЛНР", организовывал пророссийские митинги в Херсоне. Когда его задержали в 2014 году, то РФ официально запросила, чтобы Каленова отдали им в обмен на наших пленных.

Каленов имеет тесные связи с незаконным главой Крыма Сергеем Аксеновым, при его помощи он курировал рынки на полуострове. А также является агентом ФСБ и курирует ее агентов на территории Херсонской области.

Сын Каленова, Дмитрий, обратился к отцу с просьбой отказаться от идеи создания на территории Херсона "ХНР", он попросил его подумать о тех детях, которых сейчас бомбит Россия.

На Харьковщине тоже появился свой коллаборант. В селе Казачья Лопань Дергачевского района Харьковщины, которое находится всего в 2 километрах от границы с РФ, объявился некий Виталий Ганчев. Его представили как главу "временной администрации".

Ганчев прошелся по пустым улицам вместе с пропагандистами российских телеканалов. Показали обстрелянные и сгоревшие дома, а Ганчев заявил, что это якобы ВСУ обстреляли село. В кадре появился один местный житель, который сказал, что у него много детей, все время он провел в подвале и очень испуган.

Также Ганчев встретился с настоятелем дергачевского храма Рождества Пресвятой Богородицы отцом Василием, который, естественно, представляет УПЦ МП.

Священник обратился к жителям и попросил их сотрудничать с полицией (т.е. оставшимися тут предателями), потому что их немного и им трудно.

До 2014 года Ганчев служил в "Беркуте", работал заместителем начальника Дергачевского райотдела милиции, а также в управлении по гражданству и миграции. В 2012-13 гг. часто бывал в Москве, хвастался фотографиями на фоне Кремля. После он перебрался в Луганск и сотрудничал с террористами.

Судя по его страничке в соцсети, Ганчев женат, у него есть дочь Даша. Его родственники живут в Полтавской области, Харькове, Мариуполе. Его родной брат Евгений проживает в Харькове.

Вместе с Ганчевым оккупантами была представлена и староста Казачей Лопани Людмила Вакуленко, теперь пропагандисты РФ ее назвали старостой "Казачелопанского округа". Правда, по своей ли воле женщина пришла на встречу или нет – неизвестно.

Местные жители писали, что женщина помогала местным, когда поселок обстреливали российские оккупанты и люди сидели без хлеба. Она давала пекарям муку и масло.