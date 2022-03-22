Крым вернется без боя, на Крымском мосту будет аншлаг, – Сенченко

Оккупированный Крым может вернуться под контроль Украины без боя. Этому будет способствовать колоссальное давление, оказываемое на страну-агрессора по разным направлениям.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко. "Загрузка на Крымском мосту будет максимальной", – спрогнозировал он, имея в виду массовое бегство оккупантов с украинской земли.

Отвечая на вопрос, должны ли ВСУ в ходе контрнаступления ставить задачу освобождения Крыма, Сенченко подчеркнул, что это является обязательным условием окончания войны. Вместе с тем он допустил, что применение военной силы может не понадобиться.

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"Мы должны действовать силой своей армии. Но в какой-то момент времени и внутри России, и внутри Крыма начнутся процессы, когда российская армия начнет массово складывать оружие", – спрогнозировал Сенченко.

Он пояснил, что "Россия будет вынуждена сломаться раньше" за счет мощного сопротивления украинской армии, экономических санкций и массового недовольства рядовых россиян ухудшением условий жизни. Политик не исключил также изоляцию или устранение от власти президента страны-агрессора Владимира Путина.

Сенченко заметил: "У меня нет иллюзий, что там кто-то прозреет, но желудочно-кишечные рефлексы в конце концов приведут к волне недовольства. Голодный бунт в России – достаточно страшное явление".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия вернется в "лихие 90-е". Страну-агрессора ожидает экономический крах и потеря всех достижений за последние 25 лет, предупредил он.