'Один 'Сармат' – и все': как и зачем пропаганда готовит россиян к ядерной войне

"Или мы проигрываем в Украине, или начинается Третья мировая", "Запад подталкивает Россию к ядерному удару", "Один "Сармат" – и нет британских островов". Все это – тезисы российских пропагандистов, которые в последние недели все чаще говорят об использовании "оружия судного дня".

На росТВ считают, за сколько ракеты долетят до Парижа, Лондона и Берлина, рассуждают о мощи вооружения и дискутируют о Третьей мировой. В прошлый раз истерия пропагандистов закончилась вторжением российских войск на территорию Украины, поэтому нынешний ядерный угар Кремля может привести к непоправимым последствиям для всего мира.

OBOZREVATEL рассказывает, как пропаганда готовит своих граждан к смерти за родину и может ли Владимир Путин нажать на ту самую "красную кнопку".

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В России новости о возможном обмене ракетами массового поражения стали чем-то допустимым, даже обыденным. Об этом говорят политики, ведущие журналисты и даже глава государства. В годовщину Чернобыльской катастрофы в одной из пропагандистских программ Маргарита Симоньян сформулировала: мы готовы к ядерной войне, потому что не можем проиграть.

Главе RT не впервые доверяют быть рупором самых воинственных планов руководства РФ. В январе 2021 года она де-факто анонсировала полномасштабную войну, обратившись с призывом: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!".

Теперь же пропагандистка объясняет, что неудача с "демилитаризацией Украины" не заставит Путина отступить. "Что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем такое развитие событий. К ужасу моему", – сказала она.

"Мы-то в рай, а они просто сдохнут", – добавил к речи Симоньян ведущий программы Владимир Соловьев.

А вот несколько заголовков российских СМИ, посвященных ядерной теме:

27 апреля о ядерной войне высказался даже глава Кремля Владимир Путин. Во время встречи с Советом законодателей он заявил: "Если будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать: ответ будет молниеносным. У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто".

Услышав подобное со стороны диктатора, пропагандисты сняли все возможные табу и ушли в отрыв: ядерная война? – да теперь это не страшно. Дмитрий Киселев несколько лет назад выдал фразу про радиоактивный пепел, а теперь грозит превратить Англию в радиоактивную пустыню.

Отметились в ядерной повестке не только Симоньян с Соловьевым, но и российские политики. К примеру, депутат Алексей Журавлев в студии "60 минут" весело острил о том, как здорово было бы ударить межконтинентальной ракетой по европейским столицам.

"Один "Сармат". Были Британские острова – и нет Британских островов", – пообещал он. На предостережение о том, что "в такой войне не выживет никто", Журавлев ответил, что "Сармат" – ракета "несбиваемая". "А у нас есть чем сбивать, посмотрим", – добавил политик.

И, конечно, излюбленное дело россиян – рассчитывать время полета ядерных ракет до западных столиц. "Берлин – 106 секунд, до Парижа – 200 секунд", – таково подлетное время ракеты "Сармат" из Калининграда, сообщает Скабеева, демонстрируя слайд с баллистическими траекториями.

С аналогичной инициативой выступил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов: "Мы предупреждали об ударах по центрам принятия решений. Но они принимаются не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Бонне. Хотят удары по ним?"

Говорят эксперты и о нанесении превентивного удара – именно так россияне любят оправдывать свою агрессию. "Взорвать на какой-то необитаемой или немноголюдной территории страны НАТО. В таком случае страна просто покажет свою решимость и возможность использовать ядерное оружие. Это, возможно, главная функция использования этого оружия: показать, что мы уже подошли к "красной линии", но пока ее не пересекли", – отметил замглавы Института США и Канады РАН, генерал-майор Павел Золотарев.

По-видимому, градус происходящего достиг настолько высокой точки, что российским политикам пришлось что-то с этим делать. Так, Игорь Албин, бывший министр регионального развития РФ, обратился в соцсетях к президенту, умоляя его остановить пропаганду.

"Владимир Владимирович, они многократно вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о ваших тоже! Остановите этих сволочей! Когда идет война, своих не ругают! Но и гордиться этим не стоит. В ядерной войне победителей не будет!" – написал чиновник.

А министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о вопросе безопасности, предупредил, что смертельная угроза может исходить со стороны Украины, у которой, правда, нет ядерных вооружений.

"Они вновь могут задуматься об обладании ядерным оружием", – сказал дипломат и не забыл выступить с обвинениями в адрес Польши, которая, по его словам, приветствует размещение американского оружия на своей территории.

"Мы никогда не играли с такими опасными вещами", – добавил Лавров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного. "Это только в рамках обороны, если нанесут – мы ответим".

А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не допустить начала войны, "поскольку последствия скажутся на состоянии нашей Земли".

Непонятно, что повлияло на смену риторики Кремля. Но сейчас Запад не видит признаков подготовки РФ к использованию "оружия судного дня" – эти действия можно отследить через спутниковые снимки.

Аналогичное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, у Альянса нет данных, которые бы указывали на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности.

В Совете национальной безопасности Украины напоминают, что политика ядерного шантажа – это давняя "игра" на выдержку от Путина. "Он кичится этим оружием как индульгенцией на расширение своего влияния под девизом "а зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" – отметили в организации.

Пропагандисты создали "ядерный психоз", и почти половина населения РФ хочет первой нанести тактический ядерный удар по Украине. "Однако публичное отрицание возможной атаки Россией сейчас может свидетельствовать о низкой вероятности применения этого оружия", – считают в СНБО.

Примечательно, что во время парада победы 9 мая над Москвой должен был пролететь так называемый "самолет судного дня", предназначенный для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны. Эксперты считают, что таким образом Путин пытался дать сигнал Западу: мы готовы на все.

Однако за несколько часов до парада российские власти заявили, что воздушной части не будет якобы из-за погодных условий. Советник главы ОП Алексей Арестович трактовал это однозначно: "Перевожу с кремлевского на русский: ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет".

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что от пролета командного борта Ил-80 на самом деле отказались по политическим причинам – в Кремле услышали ультиматумы Запада.

"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что обратят внимание на вопрос его личной ликвидации. Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить: да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие", – уточнил эксперт.

Что же касается всех этих разговоров, то здесь Кремль, вероятнее всего, преследует две цели:

запугать Запад, чтобы он перестал поставлять оружие Киеву и таким образом помогать стране в войне с оккупантами;

поддержать военную истерию среди собственного населения, которое недовольно отсутствием побед на фронте.

"Цель такая: напугать Запад ядерной войной, чтоб он не "вписывался" за Украину. И поддержать кашу в голове диванных войск. Они же сидят на наркотике победы, и им нужна новая доза. Чтоб их немного возбудить, Кремль прогоняет историю про атомный удар – а зрители представляют ядерный гриб над Вашингтоном и мастурбируют. Все довольны", – отметил в комментарии OBOZREVATEL российский социолог Игорь Эйдман.