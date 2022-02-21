Российская империя всю свою историю вела бесконечные войны за мировое господство. Переобувшись в СССР она нисколько от миссии своей не отказалась. Как не отказалась от нее и современная Российская Федерация - по прежнему страна-террорист №1 в мире...

Если вспомнить все известные войны прошлого, в которых принимала участие Россия. То можно отметить, что намерения ее всегда были исключительно корыстными.

Никогда ни о какой справедливости или освобождении (воссоединении) речи не шло, ибо обоснованные легендарными мифами претензии не основывались ни на каких фактах, и лишь оправдывали аппетит страны людоеда.

Я не разделяю в истории Московии периоды от начала ее основания а 1448, до превращения в Российскую Империю, превращение в Страну Советов и последнюю мутацию в Российскую Федерацию, так как никогда, ни на один шаг от желания править миром и достигнуть этой цели любой ценой и кровью она не отступала.

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Обратите внимание на доступные вам анналы, ни в московской, ни в российской, советской и снова российской истории, фактически нет такого состояния когда страна бы не вела войну.

Страна постоянно находилась в состоянии войны, хотя для большинства это было большой военной тайной.

Но мы не будем отвлекаться на бредни московских мифологов. Остановимся на догмах.

Основная догма российской военной доктрины утверждает, что во всех конфликтах Россия играла исключительно оборонительную роль.

Что все конфликты в которых она принимала участие были направлены на защиту интересов земли российской, которую она отстаивала (при том, что территория ее почему-то при этом постоянно приростала).

Что участие московской/российской/советской армии было опосредованно крайней на то необходимостью, или же необходимостью поддержать братский народ.

При этом, что удивительно, руководители СССР всегда безошибочно определяли не только справедливую сторону конфликта, но и находили исторические предпосылки для обязательного участия в данной, в очередной раз священной войне.

Именно благодаря мудрости лидеров советского народа тысячи простых парней отправлялись защищать родину за тридевять земель, обильно поливая своей кровью исконно российские земли в Африке, Америке, Азии, Ближнем Востоке.

Поговорим про то, что Россия всегда вела захватнические войны, и если где и приходилось ей воевать на своей территории то исключительно потому что войну она проигрывала. Так было с войной 1812 года, так было и с войной 1941.

Фактически война велась в основном между тремя силами:

Большевиками, которые вознамерились переродить Российскую Империю, поменяв лишь цвет и название. Тот же самый крестовый поход против неверных сохранялась и миссия обратить всех в пролетариат подменяла обращение в православие. Белогвардейцами, которые, мечтали вернуть все в зад, но в результате, в большинстве своем, примкнули к большевикам. Националистами, которые нашли возможность освободиться от ласковых и нежных пут Кремля.

При этом никто из националистов не грезил захватом Москвы, и не мечтал поработить Россию.

Ленин же и сотоварищи, видели в возрождении Российской Империи возможность для захвата власти во всем мире. Идею о чем они скрывали за ширмой Мировой Революции.

Могли бы большевики проиграть? Безусловно, и не раз. Но более всего спас их Деникин, который остановил польскую армию от похода на Москву, заявив, что он как офицер российской армии не позволит полякам войти в столицу России, даже если после этого ему подарят ее даром.

Чем это закончилось? Разгромом Деникина.

Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, все страны как одна после революции заявили о своей независимости, и то что их интересовало это вовсе не захват России, а возможность свою независимость удержать, что впрочем, всем, кроме Украины удалось.

Украина была слишком ценным ресурсом, на ней держалась экономика всей Российской Империи.

То и есть, Гражданская война - это война развязанная большевиками за идеологическое наследство Российской Империи, за Третий Рим .

За время войны погибло, по самым скромным подсчетам около 10,5 миллионов людей. Навсегда покинуло Россию порядка 2 миллионов.

После того как большевики хитростью, и предательством захватили независимую Украину, та обратилась за помощью к польскому народу. И уже 25 апреля 1920 года объединенная украинско-польская начала бои за освобождение Украины, 6 мая освободив Киев.

Для большевиков такой поворот был большой неожиданностью, но еще большей неожиданностью стал ответ РККА для поляков.

На тот момент Москва, не рассматривала Украину, как сторону конфликта, а в Польше видела лишь плацдарм для наступления на Германию. В тяжелой промышленности которой видела ключ к победе над странами Европы.

Именно поэтому начавшееся 14 мая наступление большевиков уже к середине июля привело их к границам Польши.

Повторюсь, большевики вообще не рассчитывали на сопротивление поляков и примкнувших к ним украинцев, их целью был Берлин, а потому к задаче они отнеслись несерьезно, за что и поплатились.

Польшу политбюро ЦК РКП(б) планировало захватить стандартными методами, провести имитацию народного восстания, и силами российской армии провозгласить в стране Советскую власть.

Сдерживал большевиков от этой авантюры один Троцкий, которые просто понимал, что армия, несмотря на успехи, истощена. Но, несмотря на его мнение, Ленин и почти все члены Политбюро, отклонили предложение Троцкого о немедленном заключении мира с Польшей:

"На Западе решается судьба мировой революции. Через труп белопанской Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье трудящемуся человечеству"!

Писали большевики в приказе: "На Запад"!

Чем закончилась попытка большевистских вождей продвинуть красный штык в глубь Европы и тем самым расшевелить западноевропейский пролетариат , подтолкнув его в жерло мировой революции, вы знаете.

Польско-украинские силы в августе 1920 года наголову разбили большевиков под Варшавой. Случилось знаменитое "Чудо на Висле", когда четыре из пяти армий Западного фронта большевиков были полностью уничтожены. А единственная уцелевшая третья, позорно бежала.

Четвёртая армия и часть Пятнадцатой бежали в Восточную Пруссию и были интернированы.

Мозырская группа, Пятнадцатая, Шестнадцатая армии были окружены или разбиты.

Большевики бросали оружие и массово сдавались в плен, благодаря чему около 200 000 были пленены.

Это была страшная пощечина большевикам, за которую они мстят Польше и сегодня.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Согласно договоренностей советско-китайского соглашения от 1924 года, стороны, Китай имел право наравне с Россией использовать КВЖД.

Договор большевиков не устраивал, они рассчитывали получить полный контроль над дорогой, тем более он сулил им немалые барыши, а потому 17 июля 1929 года СССР объявил о разрыве дипломатических отношений с Китаем.

Дорога встала, и несмотря на попытки французского министра Бриана, советское правительство отказывалось вести какие-либо переговоры. Тем более при участии представителей третьих стран.

В конце лета 1929 года советско-китайские отношения обострились до предела и были поставлены на грань войны.

Как только у СССР появилась возможность разрешить конфликт военным вмешательством большевики тут же ею воспользовались.

СССР даже не пытался найти мирные средства для урегулирования конфликта.

После непродолжительной войны, 20 ноября, когда китайская армия в Маньчжурии совсем утратила боеспособность, Нанкин, вынужден был просить мира на условиях Кремля. Правда, 26 ноября представитель Китая в Лиге Наций пытался поднять вопрос об агрессии СССР, но поддержки не получил.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Советский Союз, выступил одним из спонсоров войны в Испании, обеспечив справедливую сторону испанского конфликта, оружием, военной техникой, боеприпасами и вежливыми солдатами .

Всего в Испанию, для защиты России было поставлено:

648 самолетов

347 танков

60 бронеавтомобилей

4 торпедных катера

1186 артиллерийских орудий

20486 пулеметов

497 813 винтовок

863 миллиона патронов

3,4 миллиона снарядов

110 000 авиабомб

Также, "по просьбе республиканского правительства", Советский Союз официально направил в Испанию 3000 добровольцев-интернационалистов, военных советников : летчиков, танкистов, моряков и других специалистов .

Не будем объяснять, зачем России Испания, и за что на самом деле велась война мы не будем. Скажем точно лишь одно. В Испании нельзя было защитить Россию.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

В Китай шла из СССР помощь оружием, боеприпасами, военным снаряжением, медикаментами.

В начале 30-х, после захвата северо-восточных провинций Китая, СССР, стал рассматривать Японию как потенциальную угрозу своим границам, а потому в Китай было поставлено С ноября 1937 по январь 1942 года:

1285 самолетов

1600 орудий

82 танка

100 000 пулеметов

1859 автомашин и тракторов

Огромное количество винтовок, артснарядов, винтовочных патронов, авиационных бомб, запасных частей к самолетам, танкам, автомобилям, имуществу связи, бензина, медикаментов и медицинского оборудования, и?

Опять таки в Китай уехали советские военные специалисты , опять таки: по просьбе правительства Китая .

Официально в Китае воевало 3665 советских военных специалистов , хотя в реальности их было в разы больше.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Наверное надо обладать определенным поэтическим даром чтобы назвать раздел Польши - Освободительным походом.

Официально раздел Польши с Гитлером проходил под эгидой спасения от жизни и защиты имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Неофициально, согласно секретной части Пакта Риббентропа-Молотова, Сталин забирал заранее оговоренную часть Польши под свой контроль.

Начатый 17 сентября Освободительный поход , фактически был ударом в спину полякам, которые все еще пытались оказать сопротивление Гитлеру.

Большевики не просто вторглись в Польшу, казалось, что они мстили за свой позор 20 года, а потому все очаги сопротивления, состоявшие из разрозненных формирований польской армии, осадников и жандармерии подавлялись с максимальной жестокостью.

Тем не менее, основная часть польских войск, оказавшихся на территории доставшейся СССР, под гарантии Великобритании и Франции сдалась Сталину.

Так в плену у большевиков оказалось почти пол миллиона польских военных, судьба многих из которых закончилась в Катыни и других местах боевой славы СССР.

После раздела Польши мюнхенские соглашения между СССР и Германией, были закреплены 28 сентября 1939 года в Москве, когда был подписан советско-германский договор о дружбе и границе.

Война с Польшей 1939 года яркий пример того, как Россия умудрилась чужими руками сделать всю черную работу. В результате раздела Польши, во многом благодаря коварству Сталина, Германия получила войну со всем миром. СССР получил Польшу и дружбу с Западными державами.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Советско-финляндская война длившаяся с 30.11.1939 года по 12.03.1940 год стала ярким примером бездарности командования армии большевиков.

Повода напасть на Финляндию у ССССР не было, а потому повод придумали, и официально им стало нападение на Россию совершенное финскими вооруженными силами. Которые, 26 ноября, якобы, провели артиллерийский обстрел советских войск с территории Финляндии в районе деревни Майнике.

Данный инцидент стал поводом для того, чтобы СССР 28 ноября денонсировало совместный договор о ненападении 1939 года и отозвало из Финляндии своих дипломатических представителей.

30 ноября войска большевики начали наступление на Финляндию, но на их пути встала стеной линия Маннергейма.

Потери со стороны большевиков были колоссальные. Несмотря на то что официально считается что было потеряно порядка 70 000 человек, в реальности потери были минимум в два раза больше.

После грандиозного провала, обмроженная и деморализированная армия большевиков решила завалить трупами укрепления финнов, для чего увеличила число войск задействованных в операции чуть-ли не до миллиона.

11 февраля начался штурм линии Маннергейма, которую несмотря на шквальный огонь артиллерии массированные атаки удалось прорвать лиз через 3 дня. После чего Финляндия была вынуждена подписать капитуляцию.

Война в Финляндии стала ярким примером того, что противостоять большевикам можно, и если бы мировое сообщество проявило инициативу шансов победить у СССР не было.

Прорыв линии Маннергейма доказал бездарность главного командования РККА, которых иначе как мясниками и назвать нельзя.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Военные переворот в Китае был проведен как по маслу. Поднаторевшее во время оккупации Украины, Польши и стран Балтии кремлевское командование быстро развернуло в Маньчжурии базу своих марионеточных китайских революционных сил . Которые при значительном усилении силами Советской Армии захватили в стране власть.

Очередная народная республика: КНР провозгласила свою независимисмость 1 октября 1949 года.

После вывода советских воинских соединений с территории Китая, оказание военной помощи не прекратилось.

В Китае была создана огромная база для подготовки военных специалистов.

В начале октября 1949 года начали работу специалисты для создания 6 летно-технических школ. К концу декабря в КНР трудилось более тысячи советских военных специалистов.

Учитывая факт того, что сроки поджимали, под эгидой отражения возможного отражения нападения гоминьдановцев на мирные города освобожденных районов Китая, большевики нашли возможным ввести в Китай войска. Так в феврале 1950 года была в Китае оказалась группа советских войск, якобы, для участия в противовоздушной обороне Шанхая.

В результате фальшивого переворота Россия установила тотальный контроль над Китаем, для чего ввела марионеточное правительство.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Работая по накатанной схеме СССР развязало очередную освободительную войну в соседней с Китаем Корее.

Под видом народного ополчения части советской армии вторглись в Корею 25 июня 1950 года.

Мир в очередной раз не знал как реагировать, и помятая опыт Финляндии, в Корею были введены войска под флагом ООН. Всего в конфликте принимали участие подразделения вооруженных сил 15 государств.

ООН недооценили потенциал СССР, которые умудрились под видом отечественной освободительной войны корейского народа полностью перенес весь груз войны на свои плечи.

Для чего в Корею было переброшено огромное количество войск и самой современной военно техники. Только официально в конфликте принимало участие 4293 советских специалиста, в том числе 4020 военнослужащих.

Несмотря на тотальный перевес со стороны советской армии, выбить американцев из Кореи им так просто не удавалось. А потому были задействованы и реальные военные части СССР. В частности в боях с ноября 1950 по июль 1953 года принимал советский 64-й истребительный авиационный корпус, численностью в 26 000 человек.

Командовали летчиками опытные командиры: И. Н. Кожедуб, Г.А. Лобов, Н.В. Сутягин, Е.Г. Пепеляев, С.М. Крамаренко, А.В. Алелюхин и многие другие.

Всего советские летчики произвели более 63 000 боевых вылетов, участвовали в 1790 воздушных боях, в ходе которых сбито 1309 самолетов противника, в том числе истребительной авиацией - 1097 самолетов, огнем зенитной артиллерии - 212.

35 летчиков за Корею удостоены звания Героя Советского Союза.

Каким образом Корея стала Россией непонятно, как и непонятны причины по которым необходимо было развязывать войну в Корее.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

В соответствии с Женевскими соглашениями от 1954 года, Вьетнам был разделен временной демаркационной линией на две части - северную и южную.

Понятно такое положение дел СССР не устраивало, а потому в очередной раз вьетнамские патриотические силы или как это сейчас модно говорить: ополченцы вооруженные в СССР и усиленные китайскими добровольцами начали наступление на территорию Южного Вьетнама.

За 8 лет войны через ад вьетнамской войны прошли тысячи российских военных более 6 000 представлены к различным правительственным наградам.

Несмотря на огромные потери США Вьетнам сдало. Нерешительность политиков США, их боязнь неверной оценки их действий в мире, их нерешительные действия привели к поражению в Вьетнамской войне. В то время как СССР и Китай во Вьетнаме не особенно стеснялись в выборе инструментов войны и по сути превратили вьетнамский конфликт в войну с США.

Вьетнам стал первой большой победой Империи и показал слабость цивилизованного мира, который ограничивает свои возможности огромным количеством правил, законов и договоренностей, на которые России начхать.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Схема старая, а вот идеи новые. Куба нужна была СССР для того, чтобы у Кремля появилась возможность угрожать США ядерным ударом. Вы будете удивлены, но самая большая проблема Москвы состояла в том, что угрозы для Америки советские атомные боеголовки не представляли, так как попросту не могли преодолеть океан.

Заполучив, по уже известной нам схеме Куба, СССР начал строить на Острове свободы свою военную базу.

После того как база была готова, в мае 1962 года было принято решение о размещении советских ракет с ядерными зарядами на территории Кубы, под эгидой того, что это была единственная возможность оградить Кубу от прямого американского вторжения.

Решение, по данному вопросу опять таки приписали кубинскому руководству, которое, якобы, само попросило СССР разместить на острове боеголовки.

Был разработан план подготовки и осуществления намеченных мероприятий. Операция получила кодовое название Анадырь .

В течение двух месяцев на остров было скрытно перевезено 42 000 человек военнослужащих с вооружением, военной техникой, продовольствием и стройматериалами.

В результате на Кубе была создана боеспособная, и отлично вооруженная группа советских войск, численностью около 43 000 человек.

Ну а дальше, а дальше как обычно: советской ракетой был сбит над Кубой американский разведывательный самолет. Нарастала угроза ракетно-ядерной мировой войны, но .

Свершилось чудо и война не началась, ракеты Союз вывез, правда, мирное разрешение кризиса стоило Хрущеву отставки, и последующих гонений.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Россия стала основным спонсором "освободительной" войны алжирцев против французских колонизаторов.

Хрущев писал: "Это освободительная война. Мы признаем такие войны, помогаем и будем помогать народам, борющимся за свою свободу".

Советский Союз помогал алжирской Армии национального освобождения оружием и другим имуществом. Для того чтобы прикрыть желание СССР заполучить еще одну Народную Республику, помощь шла по хитрой схеме через Болгарию и Югославию, которые, якобы, проявили инициативу и смогли помочь Алжиру создать и вооружить повстанческую армию.

Оружие повстанцам доставлялось в Алжир из СССР не напрямую, а морским путем благодаря Египту, Болгарии и Югославии.

В боевых действиях в Алжире участвовали 337 советских военных советников и специалистов.

Именно они планировали операции против войск Франции.

В результате длительной партизанской диверсионной войны французское правительство приняло решение, что добиваться цивилизации Алжира столь дорогим и кровавым способом им не с руки и решило дать тому полную независимость, тем более у него объявился новый колонизатор - Россия.

18 марта 1962 года Алжир получил независимость, а Россия добавила в коллекцию Народных Республик еще одну марионетку.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Так называемая Июльская революция 1952 года стала очередным примером свержения законного правительства, которую спонсировала Россия.

После революции в Египте был сформирован марионеточный режим: Совет революционного командования, состоящий из офицеров, совершивших переворот.

Президентом Египта стал один из офицеров хунты: Гамаль Абдель Насер. Который, под крылом России намеревался консолидировать нацию, и экспортировать революцию в другие арабские страны.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Очередная Борьба за независимость и государственную целостность Египта стала поводом для Советского Союза напасть на Израиль.

Россия постоянно оказывала военную поддержку Египту и другим арабским странам, подстрекая их к войне с молодым еврейским государством.

Фактически именно по приказу из СССР, 15 мая 1967 года, в день Независимости Израиля вооруженные силы Египта, Сирии и Иордании, усиленные добровольцами из Ирака, Алжира Судана Саудовской Аравии и СССР выдвинулись к его границам и стали ждать приказа о начале наступления.

Москва никак не могла отдать приказ о начале войны, так как все это время провоцировала США на резкий ответ, заявив, что если последние поддержат Израиль, это станет поводом для того, чтобы СССР открыто выступило на стороне арабской коалиции.

Параллельно постоянно поднимается тема, что в случае прямой военной поддержи Израиля со стороны США, СССР не исключает возможности применения атомного оружия.

США в очередной раз проявило нерешительность и Израиль остался один на один с ордами арабских марионеток Кремля.

Именно по этой причине, брошенный всем миром Израиль, не стал ждать момента, когда значительно превосходящие его силы арабская армия нападет на него, и 5 июня провел контратаку нанеся воздушный удар по позициям Египта.

Вслед за этим бронетанковые силы Израиля пересекли линию перемирия и двинулись по Синайскому полуострову к Суэцкому каналу... Начались военные действия и против Сирии.

В ходе шестидневной войны, израильские войска нанесли серьезное поражение Египту, Сирии, Иордании и палестинским вооруженным формированиям. Они оккупировали Синайский полуостров, сектор Газа, Голанские высоты и западный берег реки Иордан. При этом потери Израиля были ничтожными, в то время как армия марионеток Москвы была целиком разгромлена и бежала.

Наступление Израиля на Египет было остановлено лишь угрозой применения атомного оружия со стороны России, для чего, случайно оказавшаяся близ берегов Египта эскадра советских военных кораблей, несущих атомные боеголовки приготовилась к решительным действиям.

Потерпев разгромное поражение СССР вовсе не отказалось от планов захватить Израиль, и поставки вооружений в Египет, Иорданию и Сирию после этого лишь усилились.

Затишье продолжалось недолго. Первые воздушные бои начались весной 1968 года.

В конце 1969 года израильские самолеты подавили египетские средства ПВО и разрушили главную угрозу своей безопасности построенный с помощью СССР металлургический военный комбинат в Хелуане.

После этого инцидента на территории Египта был развернут 21 советский зенитно-ракетный дивизион, а также из СССР были переброшены два полка перехватчиков МиГ-21.

После смерти Насера началось ухудшение советско-египетских отношений.

Из страны был выведен советский военный контингент в размере 15 000т российских военных. Однако Египет продолжал получать советское оружие.

Очередное наступление на Израиль началось 6 октября 1973 года, когда руководители Египта и Сирии А. Садат и X. Асад решили продолжить войну против Израиля. Наступление с применением танков, бронемашин, самолетов, ПТУРСов, зенитных ракет на позиции израильских войск на было проведено на Синае и на Голанских высотах.

Обе стороны несли ощутимые потери.

Только тогда США начали оказывать поддержку Израилю.

Размеры поставок вооружений из СССР Египту и Сирии приобрели ужасающие размеры.

Дабы не дать Израилю сорвать поставки вооружений Советский Союз развернул в Восточном Средиземноморье значительные военно-морские силы.

Тем не менее, несмотря на все действия Кремля, израильские танковые колонны, продолжали наступление.

Понимая безысходность положения Садат обратился к правительствам США и СССР прислать воинские контингенты в Египет, чтобы остановить наступление израильтян. Советская сторона тут же заявила о согласии с просьбой Египта.

После долгих переговоров Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую немедленное прекращение огня с остановкой войск на занимаемых ими позициях на 22 октября.

18 января 1974 года египетские представители подписали с израильтянами соглашение о разъединении войск. Аналогичное соглашение было подписано между Израилем и Сирией. Советские военные возвратились в Россию.

СССР принимало активнейшее участие в конфликте, тысячи летчиков, зенитчиков-ракетчиков, моряков, десантников и других военных специалистов защищали Россию в Сирии и Египте.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

В войне советской Эфиопии, против капиталистического Сомали Советский Союз в очередной раз занял позицию оказания интернациональной помощи для чего отправил в Африку защищать Россию тысячи военных. При этом официально заявив, что участие во внутреннем конфликте не входит в сферу деятельности советских военных советников и специалистов.

Удивительно, страна декларирующая поддержку воли революционных народных масс в 1956 году в Венгрии встала на сторону режима, против которого как раз и выступил венгерский народ!

Советская армия встала на защиту своего марионеточного правительства против молодежи, интеллигенции и других слоев населения.

Что вообще потрясает воображение, призвало Россию помочь подавить волю народа созданный для этого 4 ноября 1956 года Центральный комитет Венгерской социалистической рабочей партии.Который как раз и обратилось за помощью к СССР!

Услышав глас своих марионеток СССР ввел в Венгрию воинские части Советской Армии, которые с традиционной жестокостью расправились с народным восстанием, поддержать которое страны свободного мира и не намеревались!

Венгры сражались за родину с диким неистовством, а потому оккупанты, в ходе боевых действий в Венгрии понесли следующие потери: 720 убитых и 1540 раненых.

Какую Россию защищали в Венгрии советские солдаты? Почем воля народа была попрана советским кованным сапогом?

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

21 августа 1968 года народно восстание в Чехословакии было подавлено при помощи пяти государств - участников Организации Варшавского Договора (СССР, НРБ, ВНР, ГДР и ПНР).

Войска были введены в Чехословакию с целью, как тогда утверждалось, оказания интернациональной помощи чехословацкому народу в деле защиты социализма от праворевизионистских и антисоциалистических сил, поддержаных империалистами Запада.

Народное волеизъявление опять было задавлено советскими танками.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Пограничные военные конфликты на Дальнем Востоке были в осиновом вызваны тем что согласно договоренностей в ряде мест прохождение государственной границы между СССР и КНР менялось в зависимости от фарватера.

КНР настаивало на применении данных положений, СССР их жестко игнорировало.

Советскую территорию, никто китайцам отдавать не собирался, даже несмотря на то, что это было указано в договоренностях.

Наиболее опасными и агрессивными были вооруженные столкновения в районе острова Даманский - на реке Уссури и у озера Жаланашколь - в Казахстане.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

В декабре 1979 года, по просьбе правительства Афганистана, советское руководство приняло решение об вводе своих войск на его территорию.

Захват Афганистана начался 25 декабря 1979 года и длилась до середины января 1980 года.

Введенные в Афганистан советские войска якобы оказывали помощь марионеточному правительству страны.

Потери Советской Армии огромнейшие: безвозвратные - 14427 человек, санитарные - 466425 человек.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

На самом деле под брендом Югославия скрывался один из самых преданных вассалов Кремля, этакая Россия в миниатюре: Великая Сербия.

После того как пал Советский Союз, большинство стран советского концлагеря объявили о своей независимости. А созданные советской властью для удобства управления республики распались.

Но если Чехия со Словакией разошлись без боя, то Великая Сербия отпускать своих подданных не собиралась.

А потому желание Хорватии, Боснии, Словении и других республик Югославии заявить о независимости было воспринято в Белграде в штыки.

В Югославии мы опять встретились с парадоксом имперской системы. Россия которая всегда говорила о себе как о защитнике слабых и униженных, заявляла о всеобъемлющей поддержке воли народа, в очередной раз выступила на стороне Имперской Сербии, которой оказывало финансовую и военную помощь. Тысячи российских военных, под видом добровольцев уехали в Сербию защищать интересы Империи!

Пересказывать трагические события югославской войны особого смысла нет. Война с Россией в лице ее вассала Сербии была жестокой и кровопролитной, и независимость, которую в результате получили Хорватия, Словения и другие республики Югославии более чем оправдана.

Россия эту войну бездарно проиграла, а силу свободного мира в очередной раз показали свою нерешительность.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Армяно-азербайджанский (Карабахский) вооруженный конфликт был спровоцирован и все время усиленно поддерживался Россией.

Фактически участие Армении в конфликте было лишь титульным, весь груз войны с Азербайджаном взяла на себя Россия.

Результат конфликта: часть Азербайджана стала Арменией - читай Россией.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Серия военных конфликтов с Грузией происходило по одному и тому же сценарию:

В претендующей на независимость народной республике марионетки Кремля, при его вооруженной поддержке, проводили референдум, в результате которого 98 % проголосовавших высказались за независимость и присоединение к России.

Таким образом у Грузии отобрали:

Южную Осетию в 1992 году

Абхазию в 1993 году

Понятно, что речи ни о какой независимости не шло, народные республики просто брошены Россией и по сути они не живут, а существуют на подачки Кремля.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Неоднозначна чеченская война закончилась фактическим поражением Москвы, которое он компенсировал предательством совершенным Рамзаном Кадровым, которые обменял независимость и счастье своего народа на ярмо Кремля.

Как можно назвать россиян погибших за чеченскую нефть в свете предательства Кадырова: Защитниками родины? Оккупантами? Героями России? Чего они добились, кроме круглосуточного унижения со стороны победителей? Друзья Кадырова сегодня больше россияне, чем все те кто оставил свои головы в Чечне, за целостность Империи.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Молдавия отличается от Румынии только тем, что большая часть своей современной истории была колонией России, а потому получила вместо латиницы кириллицу и второй государственный язык - русский. Больше отличий нет!

Молдаване - это румыны, и их желание объединиться абсолютно логично и правомочно. Вот только оно полностью противоречит политике Кремля, которому каждый осколок Империи дорог и люб.

Причиной поражения Молдавии в войне за собственную независимость стал рояль забытый в кустах: 14 армия, которую Россия забыла вывести с ее территории.

Именно благодаря ее вмешательству, или точнее сказать: под ее прикрытием, удалось провести в республике все те изменения благодаря которым у ПМР появились признаки мнимой легитимности.

Референдум, 89%, отделение от Молдавии, независимость ПМР, и вот незадача, объединиться с Россией ей не дало отсутствие общих границ с последней.

Боестолкновения в Молдавии закончились, когда Кишинев капитулировал и отказался от идеи воссоединяться с Румынией.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Украина, с первого дня своей независимости, получила полностью контролируемое Москвой руководство, а потому, можно заявить, что независимость ее была фиктивной. Больше или меньше был проукраинским очередной президент страны, все равно Украина оставалась российской колонией. Украинская независимость была просто анекдотом, над которым смеялись в Москве, вгоняя в долги страну которую при этом продолжали грабить.

Смена власти в 2014 стала действительно революционно, и даже несмотря на то, что во власть опять пришел все те же олигархи, страна поменяла курс и начала медленно, но уверенно дрейфовать в сторону Запада.

Начать войну с Украиной было достаточно просто, тем более в тылу ее находился мощнейший военный контингент сосредоточенный в Крыму, именно его и использовали для того чтобы развязать войну.

В Крым для защиты угнетаемого фашистами русскоязычного населения ввели вежливых российских солдат , провели референдум, присоединили к России.

Временное правительство страны не стало мешать России, понимая, что остановить ее у них не кем да не чем. Крым России подарили, думая успокоить аппетиты Кремля.

Но, аппетит приходит во время еды, и по всей Украине начали готовиться восстания народных республик , которые неожиданно почувствовали необходимость возвращения под крыло России.

Надо сказать, что благодаря работе спецслужб перевороты спонсируемые Кремлем удались лишь в двух областях, в остальных марионетки Москвы были нейтрализованы.

Тем не менее две области по схеме: ополчение , референдум, 98%, присоединение к России стали плацдармом для наступления на Украину, и если бы не изворотливость украинского правительства, умудрившегося силой дипломатии остановить продвижение российских войск не совсем понятно, где бы сейчас проходила линия фронта.

Я не могу не отметить героизма украинских волонтеров и добровольцев, во многом благодаря которым агрессору не удалось как следует развернуться, но поверьте без дипломатических инструментов, связавших руки Кремлю, ситуация могла быть значительно куда хуже.

Война в Украине сейчас затихла, и постепенно накал ее сходит на нет, но вспыхнуть снова она может в любой момент.

Рассуждать о том что россияне воевали, да и сейчас воюют в Украине за Россию достаточно сложно. С одной стороны большинство из них уверены, что украинцы гости на их земле, и украинцев просто можно убить, дабы восторжествовала справедливость , с другой стороны историческая мифология России утверждает, что Украина - это германский проект придуманный Лениным или Австро-Венгрией назло Кремлю.

В любом из вариантов, как и в случае с Сербией и Хорватией, никаких вариантов предусматривающих у украинцев наличия прав на территорию на которой они проживают не предусматривается.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

Российские военные участвуют в сирийском конфликте в разных ипостасях, это и боевики ИГИЛ, и солдаты армии хунты Асада. Российских военных традиционно нет на стороне народного ополчения, которым приходится воевать с российской военщиной.

Что защищают россияне в Сирии?

Россию, ее сакральные ценности, или ее монополию на поставки ворованного газа в Европу? Не суть. Россияне едут и умирают по обе стороны фронта, защищая интересы Халифатов: Православного и Исламского.

Оборонялась ли Россия в этой войне? - Нет! Велась ли эта война на ее территории? - Нет!

И еще...

Помимо приведенных выше конфликтов Россия отправляла своих солдат защищать родину в:

Мозамбик в 1967 - 1969 годах

Анголу 1975 - 1994 годах

Сирию: в 1967 - 1973 годах

Йемен 1962 - 1969 годах

Лаос 1960 - 1970 годы

Камбоджу в 1970 года

Индию в 1971 году

Бангладеш в 1972 - 1973 годах

Ливан в 1982 году

Ливию в 1987 году

Никарагуа в 1981 - 1990 годах

И все равно это далеко не полный список войн которые развязала Россия, спонсировала, и превращала в постоянно тлеющие очаги ненависти, которые вновь разгорались при малейшей попытке вернуть стабильность в регион.

Все эти зияющие раны на нашей планете стали не просто непризнанными народными республиками или странами третьего мира. Они стали просто помойками, на фоне которых Россия смотрится развитым государством.

Все это требует от России колоссальных ресурсов, как финансовых так и человеческих.

Ни одна страна мира не может позволить себе тратить столько денег на войну, ни одна страна мира, не может позволить себе так безрассудно отправлять на убой тысячи своих сынов

Именно поэтому только Россия может похвастаться самым длинным в истории человечества списком войн в которых она принимала непосредственное участие.

И что? Можно сказать после всего этого, что Россия мирная страна?

Что цель России - это мир во всем мире?

Ничего подобного: Цель России - это всемирный пожар, пожар войны, революции, хаос, который по мнению руководителей приведет к восхождению Москвы - Третьего Рима на трон всемирного правителя, и все народы падут ниц пред ее величием, величием ее царя!

И еще одно: за всю историю войн России, Запад занимал весьма странную и непонятную позицию, и никогда не набирался решимости ответить Москве.

Почему?

Пресловутая ценность законности, правильность и моральность. Запад играет по правилам. В этом ценность Западного мира, в этом его главное преимущество, в этом его сила и его главный недостаток.

Россия же правил никаких не перемелет, а потому имеет постоянное преимущество перед всем миром, Западным миром или Цивилизованным миром.

Именно поэтому нам украинцам надо понять, что будущее у нас возможно, только если мы станем вторым Израилем, станем костью в горле любого агрессора, сделаем страну не щитом, но мечом, иначе Россия сделает все, чтобы превратить всю Украину в подобие Луганды и Домбабве.