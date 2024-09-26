Виновник до сих пор на свободе: фермер в Винницкой области переехал двух скутеристок, одна из них умерла

В Винницкой области фермер, который сбил и переехал двух женщин на скутере, уже несколько дней после смертельного ДТП ходит на свободе.

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Авария произошла 15 сентября. Тогда две жительницы села Клещов, 38-летняя медсестра Ольга Мельник и ее подруга 29-летняя Марина, на скутере поехали в соседнее село в магазин. Следом за ними ехал фермер, 57-летний Геннадий Б. на своем "Мерседесе". Мужчина является соседом Ольги.

Женщины зашли в магазин буквально на несколько минут, а потом поехали назад. Автомобиль развернулся и тоже поехал за ними.

А на въезде в село фермер наехал на скутер, протащил по асфальту Ольгу и Марину, а потом переехал их. После этого водитель свернул в поле и уехал. Там он врезался в столб, повредил колесо, но все-таки добрался до своего хозяйства и спрятал машину в здании фермы. Только на следующий день он якобы сам явился в полицию.

Однако 21 сентября Ольга Мельник от тяжелых травм скончалась в больнице. Марина тоже с тяжелыми повреждениями еще лечится.

Еще в понедельник, 23 сентября должен был состояться суд по избранию меры пресечения 57-летнему Геннадию Б. Однако заседание перенесли сначала на 24 сентября, потом на 25 сентября, а теперь на 26 сентября.

Родственники погибшей Ольги Мельник рассказывают, что сначала в суде устраивала скандал жена фермера Елена, которая требовала сменить судью. Его поменяли. А в четверг уже на заседание не явился адвокат водителя, хотя сам виновник с женой и сыном в суд пришли.

Местные жители возмущены тем, что человек, который совершил смертельную аварию, до сих пор спокойно ходит по селу, ведет свой бизнес. А у погибшей Ольги Мельник остались 14-летняя дочь и 20-летний сын, которые живут с отцом и бабушкой.