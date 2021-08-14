Давай: появилось видео, где Билецкий и "Нацкорпус" призывают нападать на полицию

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий вместе с активистами движения стали инициаторами столкновения с правоохранителями. Именно с их стороны прозвучал призыв к началу стычки.

Так, в распоряжении OBOZREVATEL, появилось видео, на котором видно, как толпа активистов во главе с Билецким приближается к правоохранителям. После минуты переговоров со стороны митингующих прозвучал призыв "Давай!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Дальше началась массовая драка, распыление слезоточивого газа, краски из балончиков, также активисты бросали в правоохранителей шины. Все это время полицейские призывали представителей "Нацкорпуса" к порядку. В громкоговоритель звучало: "Участники акции, прекратите нарушение общественного порядка!". Однако со стороны активистов звучало только: "Вперед, Вперед!"

Видео дня

Напомним, лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил, что движение ответит на обыски и задержания его сторонников.

"Мы не собираемся терпеть подлость власти в отношении ветеранов. Если сейчас не получится справедливо решить (вопрос с задержанием участников акции. – Ред.) и будут мероприятия в стиле следственного изолятора и т. п., то сегодня будет горячо", – подчеркнул он.

14 августа, в Киеве представители "Национального корпуса" вышли на акцию протеста "Остановим капитуляцию!". Начались стычки с правоохранителями. По данным полиции, в результате пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

Так, митингующие выступили против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму и якобы политических преследований представителей "Нацкорпуса".

Как сообщал OBOZREVATEL: