Блогер заявил о доказательствах сотрудничества Globalmoney с запрещенными в Украине 'Вконтакте' и ВТБ

Правозащитник Александр Аронец в своем блоге на CENSOR.NET опубликовал скриншоты с официальной страницы Globalmoney в Facebook, сообщает издание DEPO.UA..

На них изображена реклама совместных проектов этой платежной системы с "ВКонтакте" и российским банком ВТБ.

"GM в "ВКонтакте"? "Ихтамнет", - говорили они. Совместный проект ВТБ "Большое преимущество"? Какое такое преимущество? Что же. Официальная страница GM. Та самая, где они публикуют пресс-релизы, в которых говорят "вывсеврете" и называют ветеранов АТО "нанятыми студентами". Параллельно на своей странице GM сообщает, что пополняет счета контролируемого ФСБ ресурса ("ВКонтакте") под нулевой процент. "Повторяем: 0%", - хвастается GM", — написал Аронец.

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Блогер обращает внимание, что через "ВКонтакте" осуществляют совместные покупки жители непризнанных "ДНР" и "ЛНР". А пополнять счета под 0% им помогает Globalmoney.

"И вишенка на торте — страница GM содержит рекламу совместного проекта с ВТБ. Замечу — через месяц после санкций СНБО против ВТБ! Ау, СБУ и СНБО, вы до сих пор считаете, что "нет никаких доказательств?" — подытожил Аронец.

Ранее СМИ опубликовали новость, что в российской соцсети "ВКонтакте" действует страница электронного кошелька Globalmoney — Global24. Также журналисты нашли "ВКонтакте" рекламу финучреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр" о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске.

Напомним, ветераны из ОО "Извините, что живые" устроили несколько акций. Так, 19 августа был проведен пикет возле БЦ "Ренессанс", где находится офис компании. А на следующий день ветераны пришли под здания СБУ и СНБО с требованием начать расследование по фактам возможного сотрудничества платежной системы Globalmoney с незаконными финансовыми учреждениями в ОРДЛО и российскими банками. Представители СБУ и СНБО не очень хотели принимать у ветеранов заявление, однако под давлением были вынуждены это сделать.