Блогер обнаружил вероятную связь чиновника АМКУ и платежной системы Globalmoney

В компании "ГлобалМани" много лет работают ближайшие родственники чиновников Антимонопольного комитета. Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что в российской соцсети "ВКонтакте" действует страница электронного кошелька Globalmoney – Global24. Также журналисты нашли в "Вконтакте" рекламу финучреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр" о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске.

"Тогда за Globalmoney вступилась пресса т. Н." ЛНР ". Однако самое удивительное, что в унисон с террористами в защиту сомнительной платежной системы встал глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. На своей странице в Facebook, несмотря на многочисленные доказательства прессы, Хмельницкий заявил , что Globalmoney вроде стала жертвой черного пиара со стороны конкурентов ", – отметил Кулик.

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Блогер исследовал возможные связи работников "ГлобалМани" с украинскими чиновниками и выяснил, что одним из давних соратников владельца платежной системы Олега Мищенко является Александр Николайчук.

"Так вот его жена – Иляна Николайчук много лет работает в офисе АМКУ в должности главного эксперта. При этом в декларациях чиновницы за 2016-2021 годы отсутствуют хотя бы какие-то данные о доходах ее мужа-бизнесмена. Не здесь содержится ответ на вопрос, почему глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий защищает Globalmoney? ", – подчеркнул Кулик.

Также блогер предлагает ГБР поинтересоваться, почему доходы Хмельницкого в десять раз меньше задекларированных им активов?

"За 2020-й Хмельницкий официально получил по основному месту работы 409451 гривен. Плюс 9516 гривен заработал, выкладывая по совместительству в КНТЭУ. При этом он владеет двумя квартирами (62 кв м и 69 кв м) в элитном столичном ЖК" Капитолий "за адресу Крещатик, 27-б. Там же еще одна квартира площадью 110 кв м записана на его тещу. стоимость квадратного метра в жилом комплексе превышает 8000 долларов. Поэтому совокупная рыночная стоимость этого жилья составляет более 52 миллионов гривен! ", – подытожил Кулик.

Напомним, 25 августа после многочисленных акций протеста ветеранов АТО, бизнес-центр "Ренессанс" разорвал договор аренды с Globalmoney. Дело в том, что компанию обвиняют в сотрудничестве с пидсанкцийнимы российскими банками и боевиками ОРДЛО.