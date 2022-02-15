Арест и голодовка в польском СИЗО: как украинские правоохранители преследуют украинского банкира

Девять месяцев в польском СИЗО провел украинский банкир по сфальсифицированным обвинениям в присвоении 100 миллионов гривен. Все это время на родине всячески затягивался суд, который должен был поставить точку и отменить арест украинца. В результате банкир объявил голодовку, не принимал пищу больше месяца и потерял более 25 кг.

Украина это Европа – трубят украинские власти, давая надежду народу. Вот только используется это словосочетание в корыстных целях, а по факту, как показала ситуация с Евгением Дзюбой, правоохранительным органам абсолютно безразлично решение суда Польши, да и Европа в том числе. "Что хотим, то и творим" – так можно охарактеризовать эту ситуацию.

22 декабря 2021 г. польская фемида признала безосновательность и сомнительность обвинений, выдвинутых правоохранительными органами Украины, а именно прокурором Петросяном А.М. в сотрудничестве со следователями МВД Черненко А. и Гирным Т. Несмотря на отмененное судами подозрение в отношении банкира и соответственно отмененное постановление о розыске и аресте, прокуроры Петросян А. и Бережной В. по данному уголовному производству до сих пор настойчиво продолжают требовать задержание человека.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Эта история началась еще в 2015 году. Тогда в стране массово закрывались банки, украинцы выстраивались в длинные очереди, чтобы забрать хоть что-то из своих сбережений. Под удар попали десятки небольших финансовых учреждений.

В их числе оказался и Юнион Стандарт Банк (USB), главой наблюдательного совета и миноритарным акционером которого был Евгений Дзюба. В том же 2015 году в банк пришла временная администрация.

"У нас в стране временный администратор, не разбираясь, пишет на всех сотрудников заявления в полицию, а потом уже полиция занимается этим. Так было и у нас.

Я был в банке одним из нескольких миноритарных акционеров. И вот один из самых крупных акционеров после прихода временного администратора сказал мне, чтобы я достал ему из кассы деньги. Он звонил председателю банка, звонил мне. Но я отказал ему, потому что у меня нет подобных полномочий, а если бы и были, то я бы отказал, т.к. это незаконно. Никто этого делать не будет, и члены правления на это никогда не пошли бы. Он настаивал на том, чтобы менеджмент написал ему расписки о том, что якобы ему должны деньги лично. Некоторые люди не выдержали давления и написали эти расписки, насколько мне известно.

За отказ выполнить приказ этого акционера в 2015 году мы получили угрозу, что он нас посадит. Это властный человек, достаточно влиятельный. Я бы сказал, что он входит в ТОП-100 влиятельных людей Украины. Вот тогда он и затаил обиду", – рассказывает Дзюба.

Правда, тогда глава наблюдательного совета даже не предполагал, чем может для него обернуться личная обида одного влиятельного человека.

Банк полностью ликвидировали в 2017 году. Ни у самого финансового учреждения, ни у Нацбанка никаких претензий не было.

Однако оказалось не все так гладко. По словам адвоката Сергея Грабована, в 2015 году, когда временный администратор подал заявления на сотрудников Юнион Стандарт Банка, открыли уголовное производство.

Но положили дело под сукно, и до 2017 года о нем никто не вспоминал. Были попытки в 2016-ом засылать ходоков к Евгению Дзюбе. "Они мне рисовали какие-то цифры в долларах США за закрытие дела. Но я точно знал, что ничего преступного не совершал ни я, ни менеджмент банка, поэтому не вступал ни в какие переговоры", – говорит банкир.

"Но осенью 2017 года в прокуратуре вдруг посмотрели и решили, чего это дело лежит без пользы, надо бы поживиться. Сначала они взяли двух сотрудниц банка и начали стращать. Мол, давайте показания на главу наблюдательного совета, давайте показания на всех остальных, кто деньги украл.

Дадите показания – сами пойдете на подписку. Двое из них испугались и что-то там написали. В результате им вменили статью превышение полномочий, а остальным – хищение крупной суммы. Но такого просто не может быть, если преступление одно. Тем более, что эти двое как раз те, кто ставил подписи на договорах, нажимал кнопки для проводки денег", – говорит адвокат.

По его словам, обвинение было, мягко говоря, странным: "Они взяли и суммировали все кредиты, которые выдавались в банке. И заявили, что эти деньги украдены. Но это бред. Банк для того и существует, чтобы брать у людей деньги для хранения и выдавать их в виде кредитов физическим лицам или предпринимателям для ведения бизнеса. Это его работа".

"Среди свидетельниц оказалась и сотрудница, которая должна крупную сумму денег самому Евгению Дзюбе. Она сняла с его счета миллион гривен и сбежала. В 2017 году он написал по этому поводу заявление в полицию, и сама лжесвидетельница подтвердила факт завладения чужими средствами. Но следователей Черненко и Гирного это вовсе не смущало", – продолжает Грабован.

А вот когда следователи решили запугать еще одну сотрудницу, завхоза банка, то получили отпор. Поэтому ее тоже обвинили в крупном хищении. "Но она стала для следователей первой костью в горле. Я читал обвинение против нее,. Это это и смешно, и грустно. Женщина, которая обеспечивала учреждение туалетной бумагой, канцтоварами, мебелью, по мнению следствия, создала банду, заставила наблюдательный совет, кредитный комитет подписать документы, начальника отделения подписать договора, бухгалтера – перевести деньги. И таким образом похитила 500 млн гривен. Цифра просто фантастическая", – рассказывает Грабован.

При этом правоохранители самого Дзюбу не трогали. "Они гонялись за сотрудниками банка, пугали их. Таким образом давили на него, показывали, мол, приходи договариваться. Но Евгений Николаевич принципиальный человек и не дает взятки, тем более он не имел полномочий по управлению банком, а выполнял только представительские функции, поэтому договариваться ни с кем не планировал", – говорит адвокат.

Эта история тянулась два года. Однако люди, которых следствию удалось посадить на подписку о невыезде под домашний арест стали задавать вопросы. Так ведь бесконечно происходить не может: либо дело закрывается, либо передается в суд.

Тогда, в ноябре 2020 года следователи решили вручить подозрение Дзюбе. "Они отправили подозрение по несуществующему адресу, подделав уведомление о вручении, взяли подписи в постороннем ОСМД о якобы вручении подозрения Дзюбе. Все сделано для соблюдения формальностей юридического характера бандитскими методами. Они пошли в Печерский суд, чтобы изббрать меру пресечения. При этом ему самому ничего не сообщили", – говорит Грабован.

Несмотря на то, что 1 декабря 2020 года дело было уже приостановлено, это никак не остановило прокурора А. Петросяна со следователями Черненко и Гирным, и они подали ходатайство об аресте Дзюбы.

"Пока я, ничего не подозревая, занимаюсь своими делами, они подают в Печерский суд Киева ходатайство об аресте. Без моего ведома у меня появляется государственный адвокат – фактически лжеадвокат. Хотя контакты моих адвокатов у них имеются. Все мы понимаем для чего нужна такая постановочная игра – чтобы незаконно обвинить и посадить, а после вымогать денежные средства. Это фактически и произошло. В суде они заявили, что якобы отправили мне подозрение на адрес, которого не существует. "Укрпочта" дала официальный ответ об этом. Затем лжеадвокат является в суд, где правоохранители заявляют, что я скрываюсь и на заседание не явился. При этом я не был даже уведомлен о заседании и не знаю представляющего меня лжеадвоката. Меня объявляют в международный розыск, минуя процедуру внутригосударственного розыска, что противоречит процедурам и здравому смыслу", – говорит Дзюба.

В марте Дзюба вместе с детьми вылетел в Польшу, где его сын должен был принять участие в соревнованиях по хоккею. По словам адвоката, следователи были прекрасно осведомлены о том, что он регистрируется на рейс. И буквально за сутки до вылета вносят данные в систему Интерпола, 18 марта банкира задержали в Варшаве.

Девять месяцев украинский бизнесмен провел в польском СИЗО фактически по сфальсифицированному обвинению, что признали и украинские, и польские суды. По словам Грабована, как только его клиента арестовали, они в течение трех суток обжаловали его арест, но процесс обжалования в Апелляционном суде затянулся почти на девять месяцев.

То судья уходил в отпуск, то болел, то прокурор не являлся на заседание. Но все жалобы и доводы адвокатов о смене состава суда были проигнорированы.

"Мы можем только догадываться, как следствие оказывало влияние на суд", – говорит Грабован.

"Меня арестовали 18 марта 2021 г., суд первой инстанции готов был освободить меня под залог, но Апелляция решила – есть риск того, что я покину страну и не дала мне возможности полноценно защищаться.

В первый месяц пребывания под арестом прокурор не давала мне разрешение на звонки и только после передачи дела в суд адвокаты получили такое разрешение. Я находился в сталинском изоляторе, который был построен еще в 1946 году. В ЕСПЧ наибольшее количество жалоб от заключенных данного СИЗО", – вспоминает Дзюба.

Описывать условия содержания людей в этом изоляторе невозможно. Из удобств в камере лишь дырка в полу вместо туалета, клопы и т.п., ни о каких европейских нормах говорить не приходится. Тут нет возможности свободно получить обычные вещи или продукты от родственников.

"Все настолько забюрократизировано, что тебе придется пройти несколько кругов ада, чтобы получить специальный документ. Затем его нужно передать адвокату, которому ты даже не имеешь права звонить. Он все это передаст семье, а принести "передачку" можно только один раз в месяц. Все сделано для того, чтобы создать сложности в доступе к элементарным бытовым вещам. Самое тяжелое – это моральное унижение, когда тюремные охранники роются в вещах твоих детей, которые находились в чемодане, зарегистрированном на твой авиабилет. Но я продолжал бороться", – рассказывает Дзюба.

Уже потеряв всякую надежду на то, чтобы выйти из СИЗО, Дзюба объявил голодовку. Он не ел 37 дней, при росте 1 м 76 см он весил всего 58 кг.

"В изоляторе никого из врачей не интересовало мое здоровье. Там даже нет нормальных весов. Один из сотрудников тюрьмы, по-польски он "wychowawca", сказал мне: "Знаете, пан Дзюба, эти весы не для людей, а для свиней". Потому что на них 5 кг вправо или влево ничего не значат.

Пока я протестовал, мои родственники и адвокаты атаковали Министерство справедливости, их футболили из департамента в департамент, потому что никто не хотел брать на себя ответственность за экстрадицию по явно сфальсифицированному делу. А я продолжал находиться под арестом, хотя у меня уже были два решения суда – Печерского и Апелляционного об отмене подозрений.

Несмотря на решения украинских судов, правоохранители продолжали отправлять телеграммы в Польшу, по дипломатическим каналам связи, в которых прямо просила не выполнять решения судов, содержать меня незаконно под арестом, пока они снова подготовят новые решения о розыске и аресте. Все это беззаконие было инициировано и подписано все тем же прокурором Петросяном и следователем Гирным, которые подготовили новое подозрение, идентичное старому, с одним только отличием – из него исключили двух членов наблюдательного совета Деркача Д. и Искизарова А., очевидно – не бесплатно.

Однако польская прокуратура все-таки поняла, что их водят за нос. Польский прокурор пришла в суд и сказала, что они видят, что украинские правоохранители их обманывают. Поэтому они сняли свои требования о содержании меня под стражей. Более того, поляки признали, что все эти 9 месяцев держали меня в СИЗО незаконно и готовы выплатить компенсацию.

Решение было неожиданным для меня и моих адвокатов. Последние три дня я уже плохо помню, потому что был практически без сознания из-за голодовки", – рассказывает Дзюба.

Ему разрешили покинуть Польшу. Прошло уже больше месяца после того как Дзюба на свободе, а претензии прокуратуры признаны необоснованными. Но Генеральная прокуратура до сих пор не изымает его фамилию из базы Интерпола, опять же отфутболивая адвокатов из одного кабинета в другой.

Несмотря на то, что правоохранительная система Украины потерпела фиаско с арестом Дзюбы в Польше, банкира вновь пытаются взять под стражу.

Печерский суд вновь рассмотрел ходатайство взять под арест банкира-предпринимателя, но в этот раз на заседании были действующие адвокаты, и суд отказал прокурорам и следователю.

Эта ситуация наглядно показывает, как происходит реформа прокуратуры в Украине и как тяжело прокурорам понять, в чем же все-таки есть "европейский" уровень, до которого необходимо расти и расти, где ценности человеческой жизни и свободы ставят в приоритет и неуклонно соблюдают Закон.

Польские власти извинялись перед Евгением Дзюбой за произошедшую ситуацию, пытались объясниться и были крайне огорчены действиями правоохранительных органов Украины, которые даже Польшу застали в врасплох своими незаконными решениями и действиями.

Самое ужасное в этой ситуации то, что человек потерял 9 месяцев своей свободы и несколько лет спокойной и счастливой жизни, и сейчас теряет – преследование продолжается ….