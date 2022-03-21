Американец приехал лечить подругу, а сам погиб во время бомбежки: что происходит в окруженном Чернигове

Чернигов первый украинский город, который встал на пути российских оккупантов. Оно в окружении, но не сдается. Тут нет воды, света, тепла, часть горожан боится покидать подвалы. Чернигов жестоко бомбят, на него сбрасывают запрещенные бомбы, российский террористы подло обстреливают жителей, которые стоят в очередях за водой или хлебом. Каждый день тут гибнут десятки людей.

Однако жители и защитники Чернигова не сдаются.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Чернигове 16 марта российские террористы обстреляли людей, которые стояли в очередь за хлебом. Погибло 14 человек. Среди них оказался и 67-летний американец Джимми Хилл.

Джимми приехал в Чернигов в конце декабря прошлого года к своей подруге Ирине как волонтер. Женщина страдает от серьезного заболевания. Джимми очень хотел вылечить ее, продлить ей жизнь, он искал нужное лекарство. Однако война застала его с Ириной и ее мамой в областной больнице.

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Джимми на своей страничке в Facebook часто писал о том, что происходит в Чернигове. О буднях больницы, о том, чем их кормят. О том, что россияне обстреливают город ракетами и кассетными бомбами. О том, что в Чернигове есть проблемы с продуктами, светом, связью, и многие люди находятся в депрессии.

"Последние две ночи ракетный ночные обстрелы были ограниченными. Люди смогли поспать. У нас есть еда. Вчера я пошел на рынок и купил продуктов для кухонного персонала: капусты, чеснока, моркови и лука. Они могут добавить это к еде, которую дают нам – к пшеничной каше три раза в день и супу. Я люблю это.

Стрельба началась около 2 часов назад. Мы хотели бы попытаться вырваться отсюда. Мы надеемся на прекращение огня и зеленый коридор. Было бы жалко проделать весь этот путь и после долгих лет ожидания лекарства, которое остановит прогрессирование ее болезни, вернуться домой с пустыми руками. Нам нужен ритуксимаб или что-то подобное. Без него Ира долго не протянет. Невезение в этом мире падает на всю Украину и теперь на людей. В этом никто не виноват, кроме психов в Кремле, особенно одного человека. Его жалкое существование — несчастье для всех. Из всех миллионов сперматозоидов его отца, чтобы найти яйцеклетку его матери, он сделал это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?" – написал Джимми.

Он очень надеялся на зеленый коридор, который позволит им вырваться из этого ада, уехать и продолжить лечение Ирины.

"Российское вторжение во многом — трагическая шутка. У них в принципе только одна стратегия –бомба, бомба, бомба... Из-за украинского сопротивления и жуткого планирования и некомпетентности российских военных по другому не могут. Путин посадил себя в информационный пузырь и будет принимать информацию только от тех, кто говорит ему только то, что он хотел и хочет услышать. Это называется групповое мышление. Адвоката дьявола НЕ было. Это явно сработало в пользу Украины. Путин теперь знает, что ему не победить. Он не может оккупировать Украину, кроме той части, которую он уже оккупировал. Если Украина сможет получить больше летального оружия от Запада, то Путина могут выгнать, но придется ему что-то дать.... это будет между Путиным и Зеленским", –писал своим друзьям Джимми.

Также Джимми давал ссылки на публикации о том, что в Чернигове российские оккупанты применили так называемые термобарические бомбы. Их запрещено применять против гражданского населения.

Киевлянин Денис Днепровский был знаком с Джимми больше 10 лет. "Мы с ним познакомились в 2010 году. Я тогда перешел в IT, мне нужен был английский и я пошел изучать язык в школу Speak up. Джимми вел там разговорные клубы. Мы с ним подружились. Он был психологом и психиатром, работал в Америке с людьми в тюрьмах. Тут он тоже вел психологические открытые семинары. Он долго жил в Украине, в Киеве. Помню, что его иногда обманывали у нас. Могли выселить, выкинуть вещи на лестничную клетку, мы тогда ему помогали. Когда не было помещения, на учебу мы приходили к нему домой на Печерск. Там я и познакомился со своей будущей женой. Он был очень добрый, светлый человек.

Та женщина из Чернигова была его другом, он называл ее "френд". Я знаю, что он вернулся в Штаты, мы не виделись с ним, но я читал его посты. И вдруг увидел сообщение о том, что он погиб. Я был шокирован этим, очень расстроился. Видимо, он не мог выехать без Ирины, остался тут и вот погиб", – говорит Денис.

Ситуация в Чернигове остается напряженной. Этот город оказался первым на пути российских оккупантов, которые двинулись на Украину с Беларуси. Террористы бомбили его практически с первого дня, разрушено много домов. Бомбежке подвергаются жилые кварталы, где живут мирные люди.

Оккупанты сбрасывают на город запрещенные неуправляемые авиационные бомбы типа ФАБ-500. Такие снаряды способны пробивать фортификационные укрепления, что уж говорить об обычных домах.

Также, российские захватчики захватили село Ивановка, что 15 км от Черниговаи известно, что там они грабят дома, убивают людей.

За это время в Чернигове бомбами повреждены несколько больниц, школ, детских садов, разрушены многоквартирные жилые дома, частные дома. Под удар попало здание университета "Черниговская политехника". Сгорел гипермаркет Эпицентр.

Только за три недели войны в небольшом Чернигове погибли 200 жителей, и эта цифра продолжает расти. В городе нет воды, света, тепла, пропадает связь. Трудно доставлять продукты и лекарства. Чернигов практически окружен, враг не дает зеленый коридор. Поэтому жители города могут выбраться отсюда только маленькими группками.

Волонтер Максим Богомаз рассказывает, что тяжелее всего тем, кто оказался рядом с линией фронта.

"Те, кто живет там, на расстоянии 1-1,5 км от линии, то им сложно. Туда и еду доставлять тяжело. Обстановка в городе сейчас, если брать по шкале от 1 до 5, то это будет цифра 3. Но город бомбят по ночам. А также практически каждый день эти российские гниды обстреливают очереди людей. Люди гибнут. Также они применяют и запрещенное оружие", – рассказывает Богомаз.

Буквально в четверг, 17 марта один из снарядов попал в общежитии, погибла семья: родители и трое детей.

"Часть людей на ночь спускается в укрытия, опасаясь бомбежек. Часть остается дома. К сожалению, люди погибают. Магазины сейчас работают, не все, конечно. Продукты купить можно, но есть очереди. Тем, кто не может дойти до магазина, мы привозим помощь. Бывают случаи, когда мне звонят люди, говорят, что они с России. И просят съездить к их пожилой родственнице, посмотреть, как она там. Я не отказываю. У них стереотипы ломаются, украинцы едут помочь их родне. Но я думаю, что та бабушка живет тут и она тоже украинка, поэтому ей нужно помогать", – говорит Богомаз.

По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, в день тут умирают до 40 человек. Причем большая часть просто не выдерживает войны и тяжелой обстановки, поэтому умирают от сердечных приступов, хронических болезней.

Тут, как и в Мариуполе, возникла проблема с захоронениями умерших и погибших. В районе кладбища идут бои. Город использует место на закрытом кладбище. Поскольку его мало, то хоронят людей в обычных деревянных гробах, которые укладывают в длинные траншеи.

Мэр обещает, что после окончания войны людей перезахоронят.