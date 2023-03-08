Спасалась от войны: появились подробности о 14-летней украинке, которую нашли без сознания на пляже в Британии

Подросток из Украины, которая умерла в Великобритании, – это 14-летняя Альбина Евко, которая приехала в Соединенное Королевство вместе с мамой Инной. Девочку нашли без сознания на пляже в городе Доулиш, экстренно доставили в Королевскую больницу Девона и Эксетера на вертолете, но ее жизнь спасти не удалось.

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Подробностями поделилось издание The Sun. Официальная причина смерти пока не называется. Детектив-инспектор Бекки Дэвис рассказала, что расследование продолжается, следователи пытаются установить, что ребенок делал в последние часы своей жизни. Допрашиваются свидетели, исследуются видео с камер видеонаблюдения.

"Мы пытаемся идентифицировать любых свидетелей или записи с камер видеонаблюдения, фиксирующие передвижения Альбины", – заявила Дэвис.

Судебно-медицинское вскрытие должно состояться 9 марта, добавила представительница правоохранительного ведомства.

Журналисты выяснили, что Альбина и Инна Евко приехали в Долиш из Украины в мае прошлого года, спасаясь от полномасштабной российской войны.

Они нашли семью, которая предоставила им жилье по правительственной программе помощи украинским беженцам. Девочка начала ходить в местный колледж. Один из его учеников, беседуя с корреспондентами, описал украинку как "добрую и заботливую".

"Она была не только молодой, но и очень яркой, умной, интересной, любила рисовать", – рассказала 38-летняя Виктория Звигольская, подруга семьи Евко.

"Она была хорошим человеком. Я не могу поверить, что это могло случиться с ней... Альбина всегда обсуждала с мамой, что будет делать и куда пойдет", – отметила Звигольская и призвала британских следователей установить, что именно произошло с Альбиной и как она оказалась на пляже.

Мэр Доулиша Лиза Мэйн заявила журналистам, что необъяснимая смерть Альбины стала тяжелым ударом для всего города. "Мы с открытым сердцем приняли украинцев. И понимаем, какая это трагедия для них. Альбина и Инна приехали сюда, чтобы обрести безопасность… Мы все хотим понять, что произошло, что стало причиной этой трагедии", – сообщила она.

Мать погибшей девочки сказала, что ее дочь никто не заменит. "Я и моя семья опустошены из-за того, что потеряли нашу красавицу Альбину... Мы просим уважать нашу конфиденциальность в это невероятно болезненное время", – попросила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии погибла 31-летняя украинка Марина Савчук из Закарпатья. Полиция подозревает в убийстве ее сожителя, 30-летнего украинца.

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