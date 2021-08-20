В СБУ передали документы о деятельности Globalmoney в ОРДЛО

В пятницу, 20 августа, ветеранская ОО "Простите, что живы" провела акцию протеста у зданий СБУ и СНБО с требованием начать расследование по фактам возможного сотрудничества платежной системы Globalmoney с незаконными финансовыми учреждениями в ОРДЛО и российскими банками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя ОО "Извините, что живые" Даниила Турчина.

По его словам, представители СБУ и СНБО вышли к протестующим, приняли от них обращения. Ветераны подготовили пакет документов о деятельности Globalmoney на оккупированных территориях. В частности, представили свидетельства украинских патриотов с ОРДЛО о совместных проектах этой платежной системы с российским банком ВТБ, о "серых" терминалах и пунктах обмена, о сотрудничестве с "Первым коммерческим центром" в оккупированном Луганске, о переводах в "рублевые" наличные средства с электронных кошельков и тому подобное.

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"Как мы и обещали, сегодня с собратьями из нашей общественной организации "Простите, что живы" приходили в СБУ и СНБО. Требуем запрета в Украине бизнеса семьи Януковича - Globalmoney. В нашем государстве нет места русским приспешникам и коллаборационистам. Мы передали правоохранителям заявление и документы, свидетельствующие о плотном и плодотворном сотрудничестве между Globalmoney и российскими банками и так называемой "властью" в ОРДЛО", - заявил Даниил Турчин.

Он добавил, что представители СБУ и СНБО не очень хотели принимать заявление, однако под давлением были вынуждены это сделать.

"Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки. Я гарантирую, мы не допустим, чтобы в Украине процветал бизнес на войне, чтобы у нас работала москальская Globalmoney и ей подобные структуры. СНБО будет вынуждена осуществлять возложенные на нее функции обеспечения безопасности и обороны Украины! В противном случае мы поставим вопрос, работают ли там патриоты", - подчеркнул Турчин.

Ранее СМИ опубликовали новость, что в российской соцсети "ВКонтакте" действует страница электронного кошелька Globalmoney - Global24. На запросы клиентов представитель компании ответил, что платежная система работает со всеми банками на территории России. Также журналисты нашли "Вконтакте" рекламу финучреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр" о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске. Интересно, что за Globalmoney даже вступилась пресса т. Н. "ЛНР", в которой скандал вокруг компании назвали "охотой на ведьм".

Как сообщалось, 19 августа ОО "Извините, что живы" провела мощный пикет у БЦ "Ренессанс", где находится офис Globalmoney. Тогда палатку, которую установили ветераны АТО/ООС у бизнес-центра забросали стеклянными бутылками с верхних этажей здания.

Как сообщалось, эксперты рынка подтверждают наличие "черных" схем вокруг GlobalMoney.