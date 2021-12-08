На Черкасщине мужчина насиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видео – прокуратура

В Черкасской области мужчине объявили подозрение за изнасилование своей семилетней родственницы. Он снимал все происходящее на видео, которое продавал в даркнете (теневой интернет).

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Подозреваемого отправили под стражу без права внесения залога.

Следствие установило, что мужчина пользовался беспомощностью своей семилетней родственницы, насиловал ее и записывал все на видео. Фотографии и ролики он продавал через форумы в сети DarkNet.

Во время обысков в его компьютере нашли вышеуказанный контент.

Расследование ведется по части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних), части 4 статьи 152 (изнасилование), части 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), а также части 2 и 3 статьи 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове был задержан 56-летний мужчина, которого заподозрили в побуждении детей к созданию интимных фотографий и видео. Одной из жертв он подарил мобильный телефон и за это требовал присылать указанные кадры.